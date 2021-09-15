О праве россиян на более высокую пенсию умершего супруга напомнили в ПФР

При этом отмечается, что «есть некоторые нюансы», поскольку «не всегда такой переход бывает выгоден».

Так, при переходе на пенсию супруга не полагаются специальные доплаты за северный или сельский стаж, а также не повышается пенсия при достижении 80-летнего возраста.

Кроме того, размер пенсии умершего супруга изменится, так как «фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца на 50% меньше, чем к пенсии по старости», пишет bfm.ru.

Если пенсионер перешел на пенсию умершего супруга (супруги), но его не устроила сумма выплат, он может «в любое время изменить свой выбор и снова перейти на пенсию по старости», отмечают в ПФР.

Ранее группа депутатов фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Аналогичное предложение внесло в Госдуму законодательное собрание Алтайского края.