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Жизнь

О праве россиян на более высокую пенсию умершего супруга напомнили в ПФР

Овдовевшие россияне могут получать более высокую пенсию умершего супруга (супруги), напомнил Пенсионный фонд России (ПФР).

Пенсионное удостоверение. Деньги.
Пенсионное удостоверение. Деньги.
СС0.

При этом отмечается, что «есть некоторые нюансы», поскольку «не всегда такой переход бывает выгоден».

Так, при переходе на пенсию супруга не полагаются специальные доплаты за северный или сельский стаж, а также не повышается пенсия при достижении 80-летнего возраста.

Кроме того, размер пенсии умершего супруга изменится, так как «фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца на 50% меньше, чем к пенсии по старости», пишет bfm.ru.

Если пенсионер перешел на пенсию умершего супруга (супруги), но его не устроила сумма выплат, он может «в любое время изменить свой выбор и снова перейти на пенсию по старости», отмечают в ПФР.

Ранее группа депутатов фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Аналогичное предложение внесло в Госдуму законодательное собрание Алтайского края.

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