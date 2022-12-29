Больше небезопасны. Игрушки Хагги Вагги снимают с продажи в России

От игрушек уже отказались крупные российские маркетплейсы, такие как Ozon, Wildberries, «Яндекс.Маркет» и «СберМегаМаркет». Они удалили карточки товаров с «Хагги Вагги».
Также интернет-магазин «Детский мир» временно приостановил продажи этих игрушек. Он запросил у производителей результаты повторных испытаний игрушек Роскачеством.
Ранее мониторинг рынка показал, что из-за ажиотажа вокруг игрушки «Хагги Вагги» и большого спроса на российский рынок стали попадать игрушки сомнительного качества. Большинство игрушек не имеют сертификатами соответствия.
Роскачество установило, что у 89% «Хагги Вагги» из исследованных было превышение фенола. Максимальное превышение более чем в четыре раза обнаружено у одной из игрушек, купленной на маркетплейсе.
При регулярном контакте с такой игрушкой ребенок может стать сонливым, возможны головные боли, головокружения.
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