29 декабря
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Жизнь

Больше небезопасны. Игрушки Хагги Вагги снимают с продажи в России

Игрушки Хагги Вагги в виде ярких зубастых монстров снимают с продажи в России. Роскачество признало их небезопасными. Об этом сообщает ТАСС.

Хагги Вагги.
Хагги Вагги.
Скриншот из игры Huggy Wuggy.

От игрушек уже отказались крупные российские маркетплейсы, такие как Ozon, Wildberries, «Яндекс.Маркет» и «СберМегаМаркет». Они удалили карточки товаров с «Хагги Вагги».

Также интернет-магазин «Детский мир» временно приостановил продажи этих игрушек. Он запросил у производителей результаты повторных испытаний игрушек Роскачеством.

Ранее мониторинг рынка показал, что из-за ажиотажа вокруг игрушки «Хагги Вагги» и большого спроса на российский рынок стали попадать игрушки сомнительного качества. Большинство игрушек не имеют сертификатами соответствия.

Роскачество установило, что у 89% «Хагги Вагги» из исследованных было превышение фенола. Максимальное превышение более чем в четыре раза обнаружено у одной из игрушек, купленной на маркетплейсе.

При регулярном контакте с такой игрушкой ребенок может стать сонливым, возможны головные боли, головокружения.

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