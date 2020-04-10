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Жизнь

Больше трех не собираться: алтайские солярии и парикмахерские распахнули свои двери

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин распорядился возобновить работу ряда предприятий во время режима самоизоляции.

Парикмахерская.
Парикмахерская.
СС0

Распоряжение дополняет перечень организаций, на которые не распространяется действие указа президента Владимира Путина «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Изменения внесены также в распоряжение республиканского правительства о введении на территории региона режима повышенной готовности, пишет Тайга.инфо.

После опубликования документа в список предприятий, которые могут возобновить работу, вошли парикмахерские, салоны красоты и солярии.

Но в них могут одновременно находиться не более трех человек и только по предварительной записи, сказано в опубликованном распоряжении главы Республики Алтай.

Накануне глава Кузбасса распорядился открыть для работы ломбарды и парикмахерские. Ранее мэр Саянска Иркутской области разрешил открыть отдельные компании сферы услуг, чтобы помочь малому бизнесу. Он взял ответственность на себя.

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