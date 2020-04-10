Больше трех не собираться: алтайские солярии и парикмахерские распахнули свои двери

Распоряжение дополняет перечень организаций, на которые не распространяется действие указа президента Владимира Путина «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Изменения внесены также в распоряжение республиканского правительства о введении на территории региона режима повышенной готовности, пишет Тайга.инфо.
После опубликования документа в список предприятий, которые могут возобновить работу, вошли парикмахерские, салоны красоты и солярии.
Но в них могут одновременно находиться не более трех человек и только по предварительной записи, сказано в опубликованном распоряжении главы Республики Алтай.
Накануне глава Кузбасса распорядился открыть для работы ломбарды и парикмахерские. Ранее мэр Саянска Иркутской области разрешил открыть отдельные компании сферы услуг, чтобы помочь малому бизнесу. Он взял ответственность на себя.