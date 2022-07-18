Неделя для того, чтобы хорошо потрудиться и заработать. Не спешите, не нервничайте. Не начинайте новое в работе. Обратите внимание на вопросы и задачи, которые отложили и не доделали.
Обдумайте план действий
И сделайте это хорошо. Вряд ли вы сможете сидеть на месте. Дети могут свести на нет все ваши усилия. Положитесь в этой ситуации на партнера.
Сможете неплохо заработать
Получится найти новые источники доходов. Траты доверьте партнеру. Ваши чрезмерные усилия в этом вопросе ни к чему хорошему не приведут.
Играйте в молчанку
В споры, диспуты не вступайте — спокойнее будете. Записывайте новые идеи по работе, которые к вам придут на этой неделе.
Легко увеличите капиталы
Сможете выиграть от партнерских отношений. Обратите внимание на тех товарищей, о которых давно забыли.
Ожидаются большие траты
Также ваш авторитет на работе возрастет. И можете выиграть от прибыли вашего партнера.
Смело выходите в свет
Откликайтесь на предложения партнеров и коллег по работе. Обратите внимание на ваше окружение, соседей. Уединение не пойдет вам на пользу.
Повысьте квалификацию
Запишитесь на курсы. Или пройдите обследование репродуктивной системы. Если ваша работа связана с преподаванием и речью, будете на высоте.
Почувствуете себя лучше
Отвлекитесь от работы и поддайтесь романтическому настроению, примите приглашение партнера.
Сможете отдохнуть
Не ругайтесь с детьми. Доверьте всю трудную работу партнеру. Он справится, не сомневайтесь.
Берите все в свои руки
Вы почувствуете себя главой семьи. Мудро сможете разрешить любые конфликты. А вот вашему партнеру понадобится помощь родни, чтобы справится с рабочими вопросами или с учебой.
Сможете хорошо заработать
И, конечно, отдохнуть с детьми. Партнер поможет это хорошо организовать. Вы как следует расслабьтесь и ничего не делайте.
Почувствуйте прилив сил
И не грубите. Всю свою энергию направьте на оздоровление, решение вопросов с жильем, авто. Со всеми сможете договориться.
Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.