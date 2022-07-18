Altapress.ru представляет предсказание на неделю с 18 по 24 июля. О том, что ждет вас на этой неделе, мы узнали у Светланы Черемисиной , барнаульского астропсихолога.

Неделя для того, чтобы хорошо потрудиться и заработать. Не спешите, не нервничайте. Не начинайте новое в работе. Обратите внимание на вопросы и задачи, которые отложили и не доделали.

АП 1. Обдумайте план действий И сделайте это хорошо. Вряд ли вы сможете сидеть на месте. Дети могут свести на нет все ваши усилия. Положитесь в этой ситуации на партнера.

АП 2. Сможете неплохо заработать Получится найти новые источники доходов. Траты доверьте партнеру. Ваши чрезмерные усилия в этом вопросе ни к чему хорошему не приведут.

АП 3. Играйте в молчанку В споры, диспуты не вступайте — спокойнее будете. Записывайте новые идеи по работе, которые к вам придут на этой неделе.

АП 4. Легко увеличите капиталы Сможете выиграть от партнерских отношений. Обратите внимание на тех товарищей, о которых давно забыли.

АП 5. Ожидаются большие траты Также ваш авторитет на работе возрастет. И можете выиграть от прибыли вашего партнера.

АП 6. Смело выходите в свет Откликайтесь на предложения партнеров и коллег по работе. Обратите внимание на ваше окружение, соседей. Уединение не пойдет вам на пользу.

АП 7. Повысьте квалификацию Запишитесь на курсы. Или пройдите обследование репродуктивной системы. Если ваша работа связана с преподаванием и речью, будете на высоте.

АП 8. Почувствуете себя лучше Отвлекитесь от работы и поддайтесь романтическому настроению, примите приглашение партнера.

АП 9. Сможете отдохнуть Не ругайтесь с детьми. Доверьте всю трудную работу партнеру. Он справится, не сомневайтесь.

АП 10. Берите все в свои руки Вы почувствуете себя главой семьи. Мудро сможете разрешить любые конфликты. А вот вашему партнеру понадобится помощь родни, чтобы справится с рабочими вопросами или с учебой.

АП 11. Сможете хорошо заработать И, конечно, отдохнуть с детьми. Партнер поможет это хорошо организовать. Вы как следует расслабьтесь и ничего не делайте.

АП 12. Почувствуйте прилив сил И не грубите. Всю свою энергию направьте на оздоровление, решение вопросов с жильем, авто. Со всеми сможете договориться.