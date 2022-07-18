18 июля
﻿
Жизнь

Больше зарабатывать — больше отдыхать. Какое будущее ждет всех с 18 по 24 июля

Altapress.ru представляет предсказание на неделю с 18 по 24 июля. О том, что ждет вас на этой неделе, мы узнали у Светланы Черемисиной, барнаульского астропсихолога.

ОАП 1.
ОАП 1.
altapress.ru.

Неделя для того, чтобы хорошо потрудиться и заработать. Не спешите, не нервничайте. Не начинайте новое в работе. Обратите внимание на вопросы и задачи, которые отложили и не доделали.

АП 1.
АП 1.

Обдумайте план действий

И сделайте это хорошо. Вряд ли вы сможете сидеть на месте. Дети могут свести на нет все ваши усилия. Положитесь в этой ситуации на партнера.

АП 2.
АП 2.

Сможете неплохо заработать

Получится найти новые источники доходов. Траты доверьте партнеру. Ваши чрезмерные усилия в этом вопросе ни к чему хорошему не приведут.

АП 3.
АП 3.

Играйте в молчанку

В споры, диспуты не вступайте — спокойнее будете. Записывайте новые идеи по работе, которые к вам придут на этой неделе.

АП 4.
АП 4.

Легко увеличите капиталы

Сможете выиграть от партнерских отношений. Обратите внимание на тех товарищей, о которых давно забыли.

АП 5.
АП 5.

Ожидаются большие траты

Также ваш авторитет на работе возрастет. И можете выиграть от прибыли вашего партнера.

АП 6.
АП 6.

Смело выходите в свет

Откликайтесь на предложения партнеров и коллег по работе. Обратите внимание на ваше окружение, соседей. Уединение не пойдет вам на пользу.

АП 7.
АП 7.

Повысьте квалификацию

Запишитесь на курсы. Или пройдите обследование репродуктивной системы. Если ваша работа связана с преподаванием и речью, будете на высоте.

АП 8.
АП 8.

Почувствуете себя лучше

Отвлекитесь от работы и поддайтесь романтическому настроению, примите приглашение партнера.

АП 9.
АП 9.

Сможете отдохнуть

Не ругайтесь с детьми. Доверьте всю трудную работу партнеру. Он справится, не сомневайтесь.

АП 10.
АП 10.

Берите все в свои руки

Вы почувствуете себя главой семьи. Мудро сможете разрешить любые конфликты. А вот вашему партнеру понадобится помощь родни, чтобы справится с рабочими вопросами или с учебой.

АП 11.
АП 11.

Сможете хорошо заработать

И, конечно, отдохнуть с детьми. Партнер поможет это хорошо организовать. Вы как следует расслабьтесь и ничего не делайте.

АП 12.
АП 12.

Почувствуйте прилив сил

И не грубите. Всю свою энергию направьте на оздоровление, решение вопросов с жильем, авто. Со всеми сможете договориться.

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость