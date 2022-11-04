4 ноября
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Жизнь

Большинство мобилизованных получили по 100 тыс. рублей в Алтайском крае

Почти все мобилизованные получили по 100 тыс. рублей в Алтайском крае. Это региональные выплаты.

Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Дмитрий Кудрявцев.

Как сообщает Telegram-канал Altairegion. news, большинство алтайских мобилизованных получили выплаты от края.

О начале выплат стало известно 13 октября. Их перечисляют без соответствующего заявления в течение десяти рабочих дней с даты получения списков от военкомата Алтайского края.

Средства перечисляют на расчетные счета по очередности предоставления списков.

Еще 195 тыс. рублей обещают в федеральном правительстве.

Ранее сообщалось, что деньги на ремонт парламента в Республике Алтай передадут мобилизованным.

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