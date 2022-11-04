Большинство мобилизованных получили по 100 тыс. рублей в Алтайском крае

Как сообщает Telegram-канал Altairegion. news, большинство алтайских мобилизованных получили выплаты от края.
О начале выплат стало известно 13 октября. Их перечисляют без соответствующего заявления в течение десяти рабочих дней с даты получения списков от военкомата Алтайского края.
Средства перечисляют на расчетные счета по очередности предоставления списков.
Еще 195 тыс. рублей обещают в федеральном правительстве.
Ранее сообщалось, что деньги на ремонт парламента в Республике Алтай передадут мобилизованным.