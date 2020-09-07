Большинство россиян согласились на еще один режим самоизоляции

Более половины россиян — 60% — согласились на еще один режим самоизоляции в случае второй волны коронавируса, свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), пишут « Ведомости ».

45% согласны на режим нерабочих дней в случае второй волны коронавируса.

При этом 41% респондентов полагает, что если ситуация с коронавирусом ухудшится, то вводимые меры должны быть такими же, как и раньше.

За более строгие меры выступили 19% опрошенных граждан, а еще 18% — за не такие строгие, пишет Lenta.ru.

Большинство опрошенных готовы отказаться от привычной жизни вроде посещения общественных мест, однако не готовы снова к режиму нерабочих дней.

О первой волне

Между тем в России еще не закончилась первая волна коронавируса, заявил врач-инфекционист, ведущий научный сотрудник Института имени Гамалеи Минздрава Николай Малышев.

Осенью прогнозируется подъем заболеваемости, но это не вторая волна.

«У нас эта волна длится и далека от окончания, поэтому мы говорим пока про первую волну, в которой могут быть самые разнообразные возможности для повышения заболеваемости», — сказал специалист.

Малышев напомнил — осенью ожидается и общий подъем заболеваемости ОРВИ.