Большинство россиян согласились на еще один режим самоизоляции

45% согласны на режим нерабочих дней в случае второй волны коронавируса.
При этом 41% респондентов полагает, что если ситуация с коронавирусом ухудшится, то вводимые меры должны быть такими же, как и раньше.
За более строгие меры выступили 19% опрошенных граждан, а еще 18% — за не такие строгие, пишет Lenta.ru.
Большинство опрошенных готовы отказаться от привычной жизни вроде посещения общественных мест, однако не готовы снова к режиму нерабочих дней.
О первой волне
Между тем в России еще не закончилась первая волна коронавируса, заявил врач-инфекционист, ведущий научный сотрудник Института имени Гамалеи Минздрава Николай Малышев.
Осенью прогнозируется подъем заболеваемости, но это не вторая волна.
«У нас эта волна длится и далека от окончания, поэтому мы говорим пока про первую волну, в которой могут быть самые разнообразные возможности для повышения заболеваемости», — сказал специалист.
Малышев напомнил — осенью ожидается и общий подъем заболеваемости ОРВИ.