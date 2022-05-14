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Жизнь

Жители Алтая провели майские праздники дома. Максимум — съездили в Новосибирск

В 2022 году жители Алтая предпочли провести майские праздники не выезжая за пределы родных мест — всего 7% решили сменить обстановку и посетить другие регионы. Это выяснили специалисты МегаФона на основе анализа больших данных.

Шашлык. Майские праздники.
Шашлык. Майские праздники.
CC0

Самыми популярными направлениями у тех, кто решил выбраться на майских, стали Новосибирск, Красноярск и Кузбасс — туда отправились 37% туристов. В основном такие поездки в близлежащие города связаны с шопингом.

Достопримечательностями Москвы и Санкт-Петербурга заинтересовались лишь 7% алтайских путешественников.

На Черноморском побережье отдохнуло 4% жителей Алтайского края, выехавших за пределы своего региона.

Турпоток на юг сократился по всей стране, отмечают авторы исследования, но Сочи сохранил свои позиции в топе самых посещаемых городов c незначительным приростом, а из-за закрытия авиасообщения популярные направления Анапа, Геленджик и Краснодар потеряли 17% туристов.

«При этом Алтайский край и Республика Алтай не теряют своей привлекательности для жителей самых разных частей России. На этих майских праздниках алтайскими горами и ярким цветением маральника любовались туристы из 73 регионов страны», — подчеркнули в компании.

Больше всего гостей приехали из соседних Новосибирской и Кемеровской областей, а также Красноярского края — на них приходится 37% от общего турпотока.

Много туристов на Алтай прилетели из Москвы (10%), Сургута (6%) и Санкт-Петербурга (5%).

А ранее выяснилось, что жители Барнаула стали чаще заказывать шашлыки на дом.

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