Большинству россиян поднимут зарплаты

Большинство российских работодателей намерены повысить зарплаты сотрудников в 2019 году. Оплата труда работников вырастет на 4,5%, следует из данных исследования компании Korn Ferry.

Больше всего вырастут зарплаты россиян, занятых в сфере электронной коммерции (11,6%), высоких технологий (7,6%) и химии (6,5%), пишет «Коммерсант».

Наименьший рост заработной платы будет наблюдаться в банковской сфере (5,4%) и горнодобывающей отрасли (4,3%).

Максимальную прибавку получат специалисты и руководители среднего звена, в то время как зарплаты высшего руководства будут проиндексированы минимально, пишет ura.ru.

Ранее в Минтруда заявили о рекордном темпе роста заработных плат в России, напоминает Nation News. Глава ведомства Максим Топилин сообщил, что по итогам 2018 года показатель зарплат россиян вырос на 6,8%.

Ранее сообщалось, что Алтайский край стабильно удерживает последнее место по зарплатам в Сибири.