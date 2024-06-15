Большой штраф за навязчивую рекламу рискует выплатить известный банк после жалобы барнаульца

Житель Барнаула обратился в региональное управление Федеральной антимонопольной службы с жалобой на «Азиатско-Тихоокеанский Банк», который без его согласия осуществлял рассылку рекламных предложений по телефону. Об этом пишет «Банкфакс».

Антимонопольная служба выявила нарушение со стороны «Азиатско-Тихоокеанского Банка» в распространении рекламных рассылок.

В ходе проверки выяснилось, что житель Барнаула не давал согласия на получение рекламы от финансовой организации. В связи с этим УФАС признало действия АО «АТБ» нарушением закона о рекламе. Согласно законодательству, распространение рекламы возможно только с согласия абонента, и при его отсутствии рекламодатель обязан немедленно прекратить распространение.

По результатам рассмотрения дела «Азиатско-тихоокеанскому Банку» было выдано предписание о прекращении распространения ненадлежащей рекламы без согласия. За подобное нарушение предусмотрен штраф от 300 тыс. до одного млн рублей. Вопрос о назначении административного наказания будет рассмотрен дополнительно.

Ранее сообщалось, что у российских обменников валюты образовались очереди.

Самое важное - в нашем Telegram-канале