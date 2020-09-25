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26 сентября
Жизнь

Бомбежку во время войны напомнили сибиряку новые пластиковые окна в Богоявленском соборе

Житель Томска Владимир Лавренчук пожаловался на пластиковые окна в Богоявленском соборе, которые, по его мнению, нарушают архитектурный замысел, сообщает «ТВ2».

Богоявленский собор в Томске.
Богоявленский собор в Томске.
culture.ru.

Последний раз окна в соборе меняли в 1997 году. Рамы с ажурным переплетом воссоздали по старым фотографиям. И хоть они уже не были оригинальными, но не выбивались «из ансамбля».

Теперь же, утверждает Лавренчук, пластиковые окна, которые пришли на смену исторически приближенным, полностью нарушают архитектурный замысел и восприятие объекта культурного наследия.

«Новые окна не вписываются в строение, утяжеляют его и грубо имитируют исторический оконный переплет, напоминая, скорее, защитную заклейку стекол от бомбежки в войну», — написал томич в областную администрацию.

Окна почти полностью заменили с тыла религиозного сооружения, а также частично «с плавным переходом на центральный фасад». Причем внешний вид угробили еще и многочисленные сколы штукатурки.

Лавренчук добавил, что на других культурных объектах наоборот пластиковые окна меняют на деревянные.

Однако при облагораживании собора, по его мнению, почему-то решили «лишить горожан и гостей города целостного исторического восприятия строения».

«Местоположение, форма оконных проемов, рисунок и расстекловка оконных заполнений не изменены и не нарушают предмет охраны», — ответили на жалобу в томском комитете по охране объектов культурного наследия.

Окно.
Окно.
CCO.

В региональном минкультуры, куда также обратился томич, нарушений тоже не разглядели.

При этом, как отмечает издание со ссылкой на председателя комитета по сохранению исторического наследия, постановление областной администрации «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия…» по сути оказалось «мертворожденным» — его никто не соблюдает.

Ранее в Барнауле историк призвал почаще гулять по старому центру города и наслаждаться культурным наследием, пока все полностью нечаянно не сгорело.

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