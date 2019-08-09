«Боремся за каждую копейку». Мэрия Бийска посчитала ущерб от погнутых вандалами дорожных знаков

«Знаете, более чем неприятно, когда мы все вместе стараемся, боремся за каждую копейку, чтобы она пришла в Бийск, ищем различные программы, чтобы сделать что-то хорошее для нашего города, а тут происходит подобное. Неужели мы бы с вами не нашли куда потратить эти 133 тысячи? Разве у нас совсем не осталось в городе нерешенных проблем?», — пишет Студеникин.