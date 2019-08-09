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9 августа 22°C

«Боремся за каждую копейку». Мэрия Бийска посчитала ущерб от погнутых вандалами дорожных знаков

Неизвестные вандалы, которые погнули знаки «Пешеходных переход» в Бийске, нанесли городу ущерб в размере 133 тысячи рублей. Об этом в своем Instagram написал глава города Александр Студеникин.

В Бийске погнулись дорожные знаки.
В Бийске погнулись дорожные знаки.
"Инцидент Бийск"

«Знаете, более чем неприятно, когда мы все вместе стараемся, боремся за каждую копейку, чтобы она пришла в Бийск, ищем различные программы, чтобы сделать что-то хорошее для нашего города, а тут происходит подобное. Неужели мы бы с вами не нашли куда потратить эти 133 тысячи? Разве у нас совсем не осталось в городе нерешенных проблем?», — пишет Студеникин.

Сейчас специалисты готовят заявление в полицию с просьбой найти вандалов. Глава города попросил бийчан, которые стали свидетеля преступления, обратиться либо в полицию, либо в управление ЖКХ по тел. 40 51 46.

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