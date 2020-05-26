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Жизнь

Борис Моисеев прокомментировал сообщения о своем плачевном состоянии

Представитель российского шоу-бизнеса Борис Моисеев заявил, что информация о его плачевном состоянии не соответствует действительности.

Микрофон.
Микрофон.
открытые источники (CC0)

По словам Моисеева, его самоизоляции началась раньше, чем у других россиян. Во всем виноват инсульт. Но сейчас исполнитель ведет привычный образ жизни, но без гастролей.

«Обидно, когда просыпаешься утром в хорошем настроении, выпиваешь чашку ароматного чая или кофе и читаешь заголовок, что я чуть ли не умер или что мне не на что есть, что я бедствую или продал свою недвижимость, что никому не открываю дверь, что меня все забыли. Меня это сильно обижает и расстраивает», — заявил артист в интервью «MK».

Исполнителю помогает домработница. Она готовит еду и делает уборку в квартире. Они любят сплетничать и обсуждать последние новости.

Моисеев утверждает, что не испытывает финансовых проблем. Никакую недвижимость он не продавал. Только в 2011 году избавился от большого дома в Подмосковье, пишет News.ru. Вырученные деньги до сих пор помогают ему существовать.

Ранее Лолита опубликовала архивное фото с Борисом Моисеевым.

Многие, как и Лолита, желают Борису Моисееву здоровья.

Ранее артист рассказал, что друзья посоветовали ему обратиться к известной парижской прорицательнице. Гадалка заявила, что певец проживет до 86 лет. При этом творческий расцвет женщина пророчила в 55 лет.

Моисеев отметил, что второе предсказание уже сбылось — в 55 лет записывал альбомы и спал на съемках, вспоминает музыкант. Через два года у артиста случился инсульт, «расцвет был скоротечен», подытожил Моисеев. Артист отметил, что с тех пор регулярно посещает врачей и следит за питанием.

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