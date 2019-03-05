Лолита опубликовала архивное фото с Борисом Моисеевым

Российская певица Лолита Милявская решила поздравить коллегу Бориса Моисеева с 65-летием и опубликовала в Instagram архивное фото с именинником.

На снимке Лолита позирует с короткой стрижкой и в открытом сарафане. Поклонники пришли к выводу, что фото сделано в середине нулевых.

«Замечательное фото», «Какие же вы нереально красивые тут», «Какая вы тут красивая, и сейчас красивая, но тут необыкновенная», «Какие классные! Без обработок и постановок! Любимые», — отмечают комментаторы, пишет mail.ru.

Многие, как и Лолита, желают Борису Моисееву здоровья.

Ранее артист рассказал, что друзья посоветовали ему обратиться к известной парижской прорицательнице. Гадалка заявила, что певец проживет до 86 лет. При этом творческий расцвет женщина пророчила в 55 лет.

Моисеев отметил, что второе предсказание уже сбылось — в 55 лет записывал альбомы и спал на съемках, вспоминает музыкант. Через два года у артиста случился инсульт, «расцвет был скоротечен», подытожил Моисеев. Артист отметил, что с тех пор регулярно посещает врачей и следит за питанием, пишут Дни.ру.