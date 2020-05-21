Борющейся с раком сибирячке не дали примерить кроссовки из-за сожженных ногтей

Жительница Омска Екатерина Т. рассказала в своем Instagram про поход в магазин, где ей «в грубой форме» намекнули на видимые на ногах последствия борьбы с болезнью.

Напомним, ранее altapress.ru рассказывал о том, что Екатерина, которая борется с раком лимфотической системы третьей стадии, стала звездой в Instagram. Она пишет искренние посты, призывает подписчиков быть добрее и терпимее друг к другу.

Накануне омичка сообщила о победе над болезнью, однако, несмотря на это, решили подстраховаться и с 21 мая начнут курс облучения.

Екатерина рассказала, как пришла покупать удобные кроссовки в один из магазинов, где продают «недешевую обувь».

«После химиотерапии у меня отказали ноги, и я заново училась ходить. Болели ноги, мышцы и колени… я рыдала от этой адской боли! Сейчас мне очень тяжело подобрать подходящую обувь, потому что ноги отекают и ногти на больших пальцах от химии сгорели. Их нет наполовину: полногтя есть, а остальной части нет», — написала она.

По ее словам, когда в магазине приготовилась мерить кроссовки, продавец в грубой форме сказала: «У вас с ногтями проблема, не дадим вам ничего мерить!»

«"Что, простите? С ногтями? Так это они от химиотерапии сожглись», — ответила я. Продавец еще раз мне сказала, мол, «на ногти свои посмотрите, мы вам ничего не дадим мерить». Я говорю, что куплю! <…> Мне снова в ответ — нет. Вышли в шоке", — рассказала Екатерина.

Она также добавила, что несколько раз пыталась объяснить ситуацию с онкологией. В связи с этим сделала вывод: «Видимо, в этом магазине не стремятся продать товар, а стремятся унизить».

В комментариях к заметке одни пользователи соцсети поддержали Екатерину, а другие отметили, что продавец поступил правильно, ведь дело не в онкозаболевании, а в гигиеничности. Как минимум потому, что в магазине не обязаны верить на слово, что сожженные от химии ногти — это не заразно.