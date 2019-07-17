Босой пассажир самолета привел в ярость пользователей соцсетей

Американская писательница Алафер Берк опубликовала в своем микроблоге неприятное видео, которое ее подруга сняла во время полета в самолете.

Главным героем ролика выступил пассажир, который сидел задрав кверху босые ноги. Вдобавок он умудрился этими самыми ногами выбрать фильм для просмотра на встроенном планшете.

My friend who doesn’t have twitter sent this from her flight. It belongs on Twitter. pic.twitter.com/qG6d54V5Dd — Alafair Burke (@alafairburke) 15 июля 2019 г.

От увиденного пользователи Twitter пришли в ярость и предложили разыскать босого «героя» — чтобы навсегда запретить ему летать и пользоваться общественным транспортом, пишет mail.ru.

Ранее сообщалось, что пассажир снял жуткое видео из иллюминатора самолета. Один из пассажиров сидел ближе к хвосту самолета и в иллюминаторе видел двигатель самолета. Молодой человек заметил в двигателе посторонний предмет <это был оторвавшийся обтекатель вентилятора> и огонь. Парень снял все происходящее на камеру.