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Жизнь

Босой пассажир самолета привел в ярость пользователей соцсетей

Американская писательница Алафер Берк опубликовала в своем микроблоге неприятное видео, которое ее подруга сняла во время полета в самолете.

В самолете.
В самолете.
СС0

Главным героем ролика выступил пассажир, который сидел задрав кверху босые ноги. Вдобавок он умудрился этими самыми ногами выбрать фильм для просмотра на встроенном планшете.

От увиденного пользователи Twitter пришли в ярость и предложили разыскать босого «героя» — чтобы навсегда запретить ему летать и пользоваться общественным транспортом, пишет mail.ru.

Ранее сообщалось, что пассажир снял жуткое видео из иллюминатора самолета. Один из пассажиров сидел ближе к хвосту самолета и в иллюминаторе видел двигатель самолета. Молодой человек заметил в двигателе посторонний предмет <это был оторвавшийся обтекатель вентилятора> и огонь. Парень снял все происходящее на камеру.

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