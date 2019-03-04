Божена Рынска сообщила, что перенесла клиническую смерть после гибели супруга

Вдова политолога и журналиста Игоря Малашенко и «светская львица» Божена Рынска намекнула в своем Facebook на то, что перенесла клиническую смерть. Она уверяет, что «там, за чертой, ничего нет».

«Наши надежды там увидеться с любимыми всего лишь самоутешительные выдумки. Я там ничего не увидела», — написала Божена.

2 марта Рынска попала в больницу после смерти супруга Игоря Малашенко. Как рассказывала СМИ ее тетя Нина Костикова, накануне Божене стало плохо, и близкие вызвали ей скорую помощь. Журналистка провела под наблюдением врачей несколько часов.

В интервью газете «МК» Костикова рассказала, что Рынска обеднела и впала в депрессию. «Квартира есть в Москве. Но предстоят большие расходы. Понятно, что образ жизни племяннице придется менять», — сказала она, и добавила, что Божена «никогда не была содержанкой».

Рынска известна своими скандальными высказываниями в соцсетях. В конце 2016 года россияне даже опубликовали петицию с требованием лишить ее российского гражданства. Поводом для обращения стала неоднозначное заявление Рынски о крушении Ту-154 в Сочи, в котором она поглумилась над гибелью журналистов телеканала НТВ и назвала их «НТВошками».

О смерти 64-летнего Игоря Малашенко стало известно 25 февраля. Его тело нашли в собственном доме в испанской Марбелье. Позже Ксения Собчак заявила, что политолог покончил с собой.