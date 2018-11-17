Браконьеры из Пакистана продали алтайского сокола за десятки тысяч долларов в арабскую страну

Птенец краснокнижного сокола-балобана, выращенный в Республике Алтай, стал добычей браконьеров в Пакистане, которые продали его на «черном» рынке ради соколиной охоты, сообщили « Интерфаксу » в Алтае-Саянском отделении Всемирного фонда дикой природы.

Сокола, за судьбой которого российские орнитологи следили с помощью GPS/GSM-трекера с июля этого года, в октябре поймали браконьеры в Пакистане. Балобана редкой темной окраски, которая ценится у охотников, поймали ловцы хищных птиц и продали покупателю из арабских стран за сумму, рекордную для нелегального рынка Пакистана, — за 42 тыс. долларов, рассказали в пресс-центре организации.

Этого сокола вырастили в питомнике на Алтае. Птица является участником уникального проекта по возрождению балобанов алтайского подвида, который браконьеры практически полностью уничтожили в России. Проект реализуется с 2017 года.

Этого сокола успешно вырастили, адаптировали к жизни в дикой природе и выпустили на волю. В Пакистан он прилетел в октябре 2018 года. Позже передатчик стал выдавать странную траекторию движения, и ученые сделали выводы, что птица попала к браконьерам. Пакистан, как оказалось, является меккой нелегальных ловцов хищных птиц. Соколов отлавливают и продают в арабские страны.

«Шейхи готовы платить бешеные деньги за птицу, и для жителей бедных азиатских регионов нелегальная торговля животными часто становится способом выжить», — рассказали в пресс-центре фонда.

Орнитологи пытались спасти птицу, подключив к работе федеральные и региональные государственные органы, коллег WWF в Пакистане, однако балобана увезли в город Кулачи. Там с сокола сняли трекер и перепродали.