К Международному дню снежного барса: невероятные снимки сибирских красавцев

Международный день снежного барса: история праздника

Отмечать праздник начали с 2013 года, после того, как в Бишкеке (Кыргызстан) прошел Всемирный форум по сохранению снежного барса. Специалисты обсудили проблемы сокращения популяции и угрозы полного исчезновения ирбиса. В форуме участвовали 12 государств, на территории которых встречаются особи редкого животного. Среди них была и Россия. 23 октября страны приняли программы по сохранению уникального животного. Эту дату и стали считать Международным днем снежного барса.

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Как отмечают Международный день снежного барса

В этот день в некоторых школах или университетах проводят семинары, фотовыставки, показывают документальные фильмы, посвящённые жизни снежного барса. Активисты организуют акции в соцсетях, чтобы поднять тему сохранения уникальных видов животных.

Алтайские традиции

На Алтае в мае проводят День снежного барса. В честь праздника школьники проходят экологические конкурсы, делают рисунки, поделки и флешмобы, связанные с животным.

Снежный барсы Алтая