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К Международному дню снежного барса: невероятные снимки сибирских красавцев

23 октября ежегодно отмечают Международный день снежного барса. Из-за браконьеров ирбис считается исчезающим видом. Altapress.ru отобрал лучшие снимки снежного барса.

Снежный барс.
Снежный барс.
СС0

Международный день снежного барса: история праздника

Отмечать праздник начали с 2013 года, после того, как в Бишкеке (Кыргызстан) прошел Всемирный форум по сохранению снежного барса. Специалисты обсудили проблемы сокращения популяции и угрозы полного исчезновения ирбиса. В форуме участвовали 12 государств, на территории которых встречаются особи редкого животного. Среди них была и Россия. 23 октября страны приняли программы по сохранению уникального животного. Эту дату и стали считать Международным днем снежного барса.

Снежный барс.
Снежный барс.
СС0
Снежный барс.
Снежный барс.
СС0
Снежный барс.
Снежный барс.
СС0
Снежный барс.
Снежный барс.
СС0
Снежный барс.
Снежный барс.
СС0
Снежный барс.
Снежный барс.
СС0
Снежный барс.
Снежный барс.
СС0
Снежный барс.
Снежный барс.
СС0
Снежный барс.
Снежный барс.
СС0
Снежный барс.
Снежный барс.
СС0
Снежный барс.
Снежный барс.
СС0

Как отмечают Международный день снежного барса

В этот день в некоторых школах или университетах проводят семинары, фотовыставки, показывают документальные фильмы, посвящённые жизни снежного барса. Активисты организуют акции в соцсетях, чтобы поднять тему сохранения уникальных видов животных.

Алтайские традиции

На Алтае в мае проводят День снежного барса. В честь праздника школьники проходят экологические конкурсы, делают рисунки, поделки и флешмобы, связанные с животным.

Снежный барсы Алтая

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