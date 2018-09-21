На заповедном алтайском хребте исчезли манулы и куницы. Это может быть и угрозой для барсов

На Алтае на границе России и Монголии есть перевал Чихачева, почти полностью исчезли манулы, каменные куницы, степные хорьки и росомахи. По мнению специалистов, этому явлению есть три возможные причины, две из которых могут также угрожать снежным барсам.

По данным Алтае-Саянского отделения WWF, на перевале, часть которого находится в ведении Алтайского биосферного заповедника, ученые с 30 августа по 15 сентября изучали данные фотоловушек. Эти мероприятия проходили во время первого России масштабное исследование трансграничных группировок снежного барса.

Фотоловушки и наблюдения помогают исследователям отслеживать на хребте Чихачева не только барсов, но и других животных. В этом году здесь на удивление ученых почти полностью отсутствуют куньи и дикие коты-манулы.

Сергей Спицын , эксперт WWF , научный сотрудник Алтайского заповедника. Алтае-Саянское отделение WWF

Сергей Спицын,

эксперт WWF , научный сотрудник Алтайского заповедника:

Каменная куница отметилась дважды. Манул, который отмечался до 30 раз в год, зафиксирован всего один раз. Можно лишь предположить причины. Во-первых — многоснежная зима, когда куньим и манулу тяжело охотиться и передвигаться по высокому снегу. Вот только для росомахи глубокий снег не помеха, а ее численность тоже сократилась — только одна особь отмечена нами на всех камерах. При этом надо заметить, что в предыдущие годы эти хищники просто досаждали нам, разрушая наши фотоловушки! Второе предположение — противочумные мероприятиями в отношении сурков и сусликов (с возможным применением ядов, и как следствие гибель хищников — потребителей грызунов).

Третьей причиной Сергей Спицын называет эпизоотию какого-то заболевания. Как обстоят дела на самом деле, еще предстоит разобраться, говорит Спицин: