На заповедном алтайском хребте исчезли манулы и куницы. Это может быть и угрозой для барсов

По данным Алтае-Саянского отделения WWF, на перевале, часть которого находится в ведении Алтайского биосферного заповедника, ученые с 30 августа по 15 сентября изучали данные фотоловушек. Эти мероприятия проходили во время первого России масштабное исследование трансграничных группировок снежного барса.
Фотоловушки и наблюдения помогают исследователям отслеживать на хребте Чихачева не только барсов, но и других животных. В этом году здесь на удивление ученых почти полностью отсутствуют куньи и дикие коты-манулы.
Сергей Спицын,
эксперт WWF, научный сотрудник Алтайского заповедника:
Каменная куница отметилась дважды. Манул, который отмечался до 30 раз в год, зафиксирован всего один раз. Можно лишь предположить причины.
Во-первых — многоснежная зима, когда куньим и манулу тяжело охотиться и передвигаться по высокому снегу. Вот только для росомахи глубокий снег не помеха, а ее численность тоже сократилась — только одна особь отмечена нами на всех камерах.
При этом надо заметить, что в предыдущие годы эти хищники просто досаждали нам, разрушая наши фотоловушки!
Второе предположение — противочумные мероприятиями в отношении сурков и сусликов (с возможным применением ядов, и как следствие гибель хищников — потребителей грызунов).
Третьей причиной Сергей Спицын называет эпизоотию какого-то заболевания. Как обстоят дела на самом деле, еще предстоит разобраться, говорит Спицин:
Для этого необходима совместная работа специалистов разного профиля, и вопрос этот очень важен, ведь существует и прямая угроза группировке снежного барса, если подтвердятся второе и третье предположения. Сурки (в меньшей степени и суслики) являются важной составной частью диеты барсов в летний период на хребте Чихачева.