На Алтае выпустили на волю выращенных в новосибирском зоопарке архаров

Архаров, которые выросли в неволе в Новосибирском зоопарке, решили вернуть в исконное место обитания — на территорию Сайлюгемского национального парка в Кош-Агачский район Республики Алтай. Четырех горных баранов, потомков зверей, некогда отловленных для зоосада, привезли на Алтай и выпустили в дикую природу.

Этих самцов аргали специально готовили к такому эксперименту, их держали в отдельном вольере, звери не являлись экспонатами, контакт с человеком у них был максимально минимизирован.

Горные бараны доставлены в Горный Алтай в специальных ящиках и выпущены в урочище Чаган-Бургазы, где пасутся крупные стада аргали. Место и время для выпуска «городских» выбрано подходящее, считают специалисты: поблизости пасутся дикие бараны, которые перед гоном группируются в крупные стада. Поддержать своих бывших подопечных прибыла делегация Новосибирского зоопарка, которая проследила за процессом выпуска молодых самцов в дикую природу.

Ольга Шило,

заместитель директора по науке Новосибирского зоопарка:

Зоопарк участвует в программе по сохранению горных копытных, реализующейся в зоопарках России. Выпуск в дикую природу аргали — наша огромная и давняя мечта — с 80-х гг. В настоящее время они успешно у нас размножаются. Идея зоопарков в этом и заключается, чтобы стать резервуаром для восстановления численности редких видов в дикой природе. Это не последний выпуск. Мы планируем сотрудничать с Сайлюгемским парком по реинтродукции других видов. Это уникальный проект и уникальные животные. Надеемся, что все у них будет хорошо.

Новосибирских аргали выпустили на волю в Кош-Агачском районе. Александр Тырышкин.

Сейчас этим рожденным в Новосибирске баранам 2−3 года. Каждая особь оснащена микрочипом для слежения. После длительного нахождения в вольерах горные бараны покинули людей и начали осваивать естественную среду обитания. Для положительной реализации проекта необходимо, чтобы аргали присоединись к местному стаду. В случае успеха ученые планируют восстанавливать численность в угасающих очагах обитания данного вида.

В настоящее время Сайлюгемский парк прорабатывает возможность восстановления численности дикого кота манула и снежного барса за счет животных, содержащихся в российских зоопарках. Данный проект станет долгосрочным: аргали из Новосибирска будут пополнять численность горных баранов в Республике Алтай.