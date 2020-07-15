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Жизнь

Брат Трушкина умер через месяц после смерти писателя-сатирика

Брат Анатолия Трушкина умер в возрасте 83 лет через месяц после смерти писателя. Он тяжело болел и даже не смог прийти на похороны сатирика, который скончался 9 июня от коронавируса.

Свеча.
Свеча.
CC0

Родственники брата Трушкина рассказывают, что он тяжело переживал смерть Анатолия, сам был прикован к постели.

Подруга семьи Мария рассказала, что у брата известного сатирика был «целый букет болезней», сообщает «Собеседник».

«Незадолго до смерти он стал подкашливать. С каждым днем ему становилось все хуже и хуже. Близкие считают, что он перенес воспаление лёгких. Но вскрытие проводить не стали, поэтому точную причину смерти никто назвать не может», — пояснила Мария.

Родственникам Анатолия Трушкина сейчас предстоит организовать и 40-дневные поминки по писателю, и похороны его старшего брата, пишет News.ru.

Писатель боролся с коронавирусной инфекцией, врачи прикладывали все усилия, однако спасти артиста не смогли.

Заболевание протекало в тяжелой форме, и врачи подключили Трушкина к аппарату искусственной вентиляции легких в реанимации.

Сатирик оставил родным приличное состояние.

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