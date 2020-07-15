Брат Трушкина умер через месяц после смерти писателя-сатирика

Родственники брата Трушкина рассказывают, что он тяжело переживал смерть Анатолия, сам был прикован к постели.
Подруга семьи Мария рассказала, что у брата известного сатирика был «целый букет болезней», сообщает «Собеседник».
«Незадолго до смерти он стал подкашливать. С каждым днем ему становилось все хуже и хуже. Близкие считают, что он перенес воспаление лёгких. Но вскрытие проводить не стали, поэтому точную причину смерти никто назвать не может», — пояснила Мария.
Родственникам Анатолия Трушкина сейчас предстоит организовать и 40-дневные поминки по писателю, и похороны его старшего брата, пишет News.ru.
Писатель боролся с коронавирусной инфекцией, врачи прикладывали все усилия, однако спасти артиста не смогли.
Заболевание протекало в тяжелой форме, и врачи подключили Трушкина к аппарату искусственной вентиляции легких в реанимации.
Сатирик оставил родным приличное состояние.