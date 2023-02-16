Брыльска боится выходить из самолета в Сибири

Звезда советского кино Барбара Брыльска высказалась, что ее пугает нищета сибирских городов.

Польская актриса, звезда «Иронии судьбы» в беседе со СМИ в сердцах высказалась, что в России невозможно жить.

81-летняя Брыльска сказала, что ей страшно выходить из самолета в Омске или Новосибирске.

«Остальной народ посмотрите, как живёт… Там везде нищета, там невозможно жить» — говорит актриса.

Женщина убеждена, что хорошо в России живут только в Москве и Петербурге, в других регионах ситуация «катастрофична».

По ее мнению, русские должны понять, что жить так, как они живут, нельзя.

В ответ на это мэр Новосибирска Анатолий Локоть пригласил актрису в Новосибирск на День города.

Ранее в Госдуме предложили убрать Брыльску из культового фильма из-за эмоциональной защиты коллеги по цеху.