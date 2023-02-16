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Жизнь

Брыльска боится выходить из самолета в Сибири

Звезда советского кино Барбара Брыльска высказалась, что ее пугает нищета сибирских городов.

Кадр из фильма "Ирония судьбы".
Кадр из фильма "Ирония судьбы".
Фильм "Ирония судьбы"

Польская актриса, звезда «Иронии судьбы» в беседе со СМИ в сердцах высказалась, что в России невозможно жить.

81-летняя Брыльска сказала, что ей страшно выходить из самолета в Омске или Новосибирске.

«Остальной народ посмотрите, как живёт… Там везде нищета, там невозможно жить» — говорит актриса.

Женщина убеждена, что хорошо в России живут только в Москве и Петербурге, в других регионах ситуация «катастрофична».

По ее мнению, русские должны понять, что жить так, как они живут, нельзя.

В ответ на это мэр Новосибирска Анатолий Локоть пригласил актрису в Новосибирск на День города.

Ранее в Госдуме предложили убрать Брыльску из культового фильма из-за эмоциональной защиты коллеги по цеху.

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