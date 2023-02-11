Ирония судьбы: в Госдуме предложили убрать Брыльску из культового фильма. Особое мнение

Сыгравшая Надю в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» польская актриса Барбара Брыльска вступилась за коллегу Лию Ахеджакову резко и эмоционально.

Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"

Брыльска назвала российские власти «коммунистами» и «проклятыми Богом людьми». После этого депутат Госдумы Ольга Занко предложила заменить актрису в «Иронии» на другую с помощью технологии «дипфейк», пишет Газета.Ru.

По мнению народной избранницы, Россия подарила славу и почет польской актрисе, но «мы также легко можем и стереть ее из «Иронии судьбы». Об этом она написала в Telegram.

Реакция

Советская и российская актриса кино, первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко раскритиковала идею Занко.

По мнению Драпеко, это уничтожит фильм, нужно отличать художественные произведения от высказываний участвующих в них граждан.

И пояснила — все предложения, касающиеся недружественных работников культуры и их высказываний, направляются в комитет по культуре на рассмотрение.

«Эта деятельница пусть приходит к нам в комитет, мы ей все объясним», — резюмировала актриса.

Вдова режиссера «Иронии» Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина в беседе с «Абзацем» назвала предложение Занко «бредовой идеей». И поинтересовалась — у депутата нет других забот?

Что произошло

Театр «Современник» убрал из репертуара последнюю постановку с участием народной артистки России Лии Ахеджаковой «Игра в джин». Актриса ранее выступила резко против проведения спецоперации.

В 2021 году Лию Ахеджакову вызывали в Следственный комитет из-за скандального спектакля «Первый хлеб». В центре спектакля оказывается поколение молодых людей, у которых как будто нет почвы под ногами. Они потеряны и не знают, что делать со своими жизнями, не могут просто жить и любить, поэтому идут на войну — на одну из десятков войн, идущих на планете.

Сразу после премьеры председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить жалобы на спектакль театра «Современник» «Первый хлеб», в котором усмотрели оскорбление ветеранов.