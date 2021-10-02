Лию Ахеджакову вызвали в Следственный комитет

Актрису пригласили на беседу в Следственный комитет после заявления общественной организации «Офицеры России» о том, что героиня в негативном ключе отзывается о ветеранах войны.
«Мне так тяжело», — отметила она.
Актер Семен Шомин, который исполнял в этом спектакле главную роль, пришел на сбор труппы с разбитым лицом, добавляет издание, но что случилось, неизвестно. В спектакле его решили заменить.
Как уже писал altapress.ru, спектакль «Первый хлеб» показали в «Современнике» 19 июля. Главную роль бабушки Нурии с футболке с надписью Eminem играет Лия Ахеджакова.
В центре спектакля оказывает поколение молодых людей, у которых как будто нет почвы под ногами. Они потеряны и не знают, что делать со своими жизнями, не могут просто жить и любить, поэтому идут на войну — на одну из десятков войн, идущих на планете.
Сразу после премьеры председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить жалобы на спектакль театра «Современник» «Первый хлеб», в котором усмотрели оскорбление ветеранов.
Сообщается, что больше всего их возмутил монолог героини Нурии на кладбище, где был похоронен ее муж, погибший на войне в Афганистане.
Цитата из спектакля: «Ну что, герой? Вот. Раскатали вас тут. Навоевался там? Защитил наше спокойствие? А? Где оно, наше спокойствие? *** (Надоели) вы прям со своей войной носитесь, защитили? И чо? Я вот чо-то не поняла? Вы там совсем *** (с ума сошли)?».