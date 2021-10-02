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Жизнь

Лию Ахеджакову вызвали в Следственный комитет

Лию Ахеджакову вызывали в Следственный комитет из-за скандального спектакля «Первый хлеб». 83-летняя народная артистка заявила об этом 1 октября на традиционном сборе трупы театр «Современник», сообщает сайт «КП».

Лия Ахеджакова.
Лия Ахеджакова.
wikimedia.org

Актрису пригласили на беседу в Следственный комитет после заявления общественной организации «Офицеры России» о том, что героиня в негативном ключе отзывается о ветеранах войны.

«Мне так тяжело», — отметила она.

Актер Семен Шомин, который исполнял в этом спектакле главную роль, пришел на сбор труппы с разбитым лицом, добавляет издание, но что случилось, неизвестно. В спектакле его решили заменить.

Как уже писал altapress.ru, спектакль «Первый хлеб» показали в «Современнике» 19 июля. Главную роль бабушки Нурии с футболке с надписью Eminem играет Лия Ахеджакова.

В центре спектакля оказывает поколение молодых людей, у которых как будто нет почвы под ногами. Они потеряны и не знают, что делать со своими жизнями, не могут просто жить и любить, поэтому идут на войну — на одну из десятков войн, идущих на планете.

Спектакль &quot;Первый хлеб&quot; в &quot;Современнике&quot;. Режиссер Бениамин Коц
Спектакль «Первый хлеб» в «Современнике». Режиссер Бениамин Коц
vk.com/theatresovremennik

Сразу после премьеры председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить жалобы на спектакль театра «Современник» «Первый хлеб», в котором усмотрели оскорбление ветеранов.

Сообщается, что больше всего их возмутил монолог героини Нурии на кладбище, где был похоронен ее муж, погибший на войне в Афганистане.

Цитата из спектакля: «Ну что, герой? Вот. Раскатали вас тут. Навоевался там? Защитил наше спокойствие? А? Где оно, наше спокойствие? *** (Надоели) вы прям со своей войной носитесь, защитили? И чо? Я вот чо-то не поняла? Вы там совсем *** (с ума сошли)?».

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