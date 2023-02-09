Ахеджакова заявила, что ее сняли с репертуара «Современника»

Народная артистка Лия Ахеджакова рассказала, что ее сняли с репертуара театра «Современник», пишет РБК .

Как сообщает издание, из репертуара «Современника» убрали последнюю постановку с участием Ахеджаковой «Игра в джин».

Артистка проработала в театре 45 лет. О снятии спектакля ей заявил директор «Современника» Юрий Кравец.

По словам Ахеджаковой, она «сидит и плачет». Актриса рассказала Telegram-каналу «Подъем», что спектакли «Игра в джин» уже заменили.

«Меня больше в репертуаре не будет по требованию разгневанных каких-то людей, которые пишут ему (директору) письма», — сказала Ахеджакова.

Департамент культуры подтвердил, что постановку убрали из репертуара, подчеркивает Ахеджакова.

Ранее сообщалось, что театр отменил показ спектакля «Первый хлеб», подвергшегося критике.