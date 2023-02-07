Актриса театра и кино, лауреат государственных премий, народная артистка СССР Фаина Раневская любима разными поколениями зрителей благодаря своим ролям в фильмах «Подкидыш», «Свадьба», «Мечта», «Золушка», «Весна», разным образам в театре и невероятным чувством юмора и самоиронией. Отодвинутая на второй план режиссёрами, она навсегда осталась любимейшей актрисой страны. В среду, 8 февраля, в онлайн-кинотеатре KION от МТС состоится премьера биографической драмы «Раневская».

О чём сериал?

Несмотря на запрет родителей, юная Фанни Фельдман едет покорять театральную Москву. Столица встречает её враждебно, и каждый маленький успех сменяет серьёзная жизненная драма. Революция, потом война… и борьба за жизнь, которая держится на огромной любви к театру и вере в собственное предназначение. Жизнь Фаины Раневской показана как полная взлетов и падений история о преодолении страхов и пути за мечтой.

Сериал «Раневская». Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС.

Сериал охватывает разные периоды жизни актрисы Фаины Раневской — от юности в Таганроге и мечтаний о сцене до всесоюзной славы и одиночества в зрелом возрасте. Над сериалом работал режиссёр Дмитрий Петрунь («Молчание», «Воскресенский», «Торгсин»).

Героиня в возрасте от 19 до 40 лет

Кастинг на роль Раневской шёл несколько месяцев. Выбор остановили на Мариэтте Цигаль-Полищук — дочери Любови Полищук и правнучке писательницы Мариэтты Шагинян.

Фаину Раневскую в сериале играет Мариэтта Цигаль-Полищук — дочь Любови Полищук и правнучка писательницы Мариэтты Шагинян. Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС.

Для актрисы это, возможно, шанс всей жизни. Впрочем, у неё уже был опыт работы с историческим персонажем, в сериале «Крылья империи» она сыграла Анну Ахматову, а в «Таинственной страсти» — прототип Зои Богуславской. В «Раневской Мариэтта сыграет героиню в возрасте от 19 до 40 лет.

Фаину Раневскую в сериале играет Мариэтта Цигаль-Полищук — дочь Любови Полищук и правнучка писательницы Мариэтты Шагинян. Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС.

«Я много читала о Фаине Раневской, смотрела все сохранившиеся записи с ней. Накануне смены смотрела, какой период жизни снимаем, пересматривала фильмы и другие записи с ней примерно того времени. Поначалу было сложно преодолеть ступор от ответственности: пугала и сложность роли, и величина личности… Мы старались, как мне кажется, не снимать впрямую биографическое кино. Это все же художественный вымысел, основанный на некоем нашем общем восприятии того, что нам известно об этой великой личности и актрисе», — рассказала Цигаль-Полищук.

Сериал «Раневская». Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС. Сериал «Раневская». Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС. Сериал «Раневская». Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС. Сериал «Раневская». Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС. Сериал «Раневская». Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС.

Также в сериале приняли участие Ирина Гринёва (в роли Любови Орловой), Александр Домогаров (в роли Василия Качалова), Полина Кутепова (в роли Павлы Вульф), Константин Лавроненко, Эмилия Спивак, Даниил Спиваковский, Семён Стругачёв, Ольга Науменко и другие. Производством сериала занималась компания Star Media.

Главная Раневская

Фаина Георгиевна играла и при царе, и при Временном правительстве, и при Врангеле в Крыму, и при Сталине. Она взяла псевдоним у чеховской героини и сумела стать всё-таки главной Раневской, оттеснив в массовом сознании «Вишневый сад».

Фаину Раневскую в сериале играет Мариэтта Цигаль-Полищук — дочь Любови Полищук и правнучка писательницы Мариэтты Шагинян. Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС.

Её курящие, хриплые, нагловатые, но романтически настроенные героини оставили множество реплик, ставших поговорками, от «Муля, не нервируй меня» до «Красота — это страшная сила». Три Сталинские премии, ордена, звания… При этом ни мужа, ни детей. Но не было и громких сетований на судьбу. Она говорила: «Когда я начинаю писать мемуары, дальше фразы: «Я родилась в семье бедного нефтепромышленника…» — у меня ничего не получается».

Сериал «Раневская». Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС. Сериал «Раневская». Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС. Сериал «Раневская». Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС. Сериал «Раневская». Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС.

Решиться снять сериал про Фаину Раневскую — настоящий подвиг. Женщина, которая всю свою жизнь боролась с пафосом, глупостью и пошлостью, вдруг попадает в российский кинематограф, где все вышеперечисленное имеет место быть. Если в фильме не будет честности и фирменного юмора Раневской, попытку можно будет считать холостой.