Британцы будут депортировать нелегалов в африканскую Руанду

Правительство Великобритании решилось на дорогой и необычный «эксперимент» — будет депортировать нелегальных мигрантов со своей территории в Руанду.

Премьер-министру Риши Сунаку удалось перехитрить Верховный суд Великобритании и продавить соответствующий закон.

Руандийская схема отрабатывалась несколько лет, но постоянно встречала сильное сопротивление. Кроме того, это дорого.

Чиновники утверждают, что первая группа уже готова к депортации. Рейс заказан.

Сунак обещает депортационные рейсы устраивать «часто как барабанная дробь». Напомним, в Великобританию прибывает по 30-40 тысяч нелегальных мигрантов в год.

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