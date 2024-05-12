Британцы будут депортировать нелегалов в африканскую Руанду

Премьер-министру Риши Сунаку удалось перехитрить Верховный суд Великобритании и продавить соответствующий закон.
Руандийская схема отрабатывалась несколько лет, но постоянно встречала сильное сопротивление. Кроме того, это дорого.
Чиновники утверждают, что первая группа уже готова к депортации. Рейс заказан.
Сунак обещает депортационные рейсы устраивать «часто как барабанная дробь». Напомним, в Великобританию прибывает по 30-40 тысяч нелегальных мигрантов в год.
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