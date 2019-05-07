Бродячие свиньи набрасываются на жителей российской деревни

Жители деревни Казанцево Курганской области пожаловались на свиней, бродящих по окрестностям и нападающих на людей. Власти не помогли сельчанам, и те заявили о бездействии местной администрации в правоохранительные органы.

Жалобу на фермера Вячеслава Торянского деревенские жители на этот раз направили в прокуратуру, пишет ura.ru.

«Ветеринарная инспекция после нашего обращения хотела у него всех свиней бирковать <маркировать бирками>, но не получилось», — написали жители деревни.

Они объяснили, что фермеру невыгодно маркировать свиней.

«В загоне их кормить дорого, проще выпустить, чтобы они питались на помойках, чужих полях и огородах. Всегда можно отпереться, что свинья не моя», — объяснил один из «протестантов».

«Торянский усмехается над нами, говорит: „Я все руководство-начальство купил“», — написали также в своем заявлении в прокуратуру жители деревни.

Руководитель областного управления ветеринарии Татьяна Сандакова заявила, что продолжит следить за ситуацией в Казанцево: «6 мая там снова работали наши специалисты, но отловить всех свиней не удалось, нужна помощь сельсовета. Когда все животные будут промаркированы, навести порядок будет проще», — отметила Сандакова.

Жалоба

«Зимой свиньи едят друг друга (их не кормят), весной он их выпускает полуголодных — они рыскают везде по деревне, полям, лесам. Едят что попало — падаль, на помойках лазят. Нападают на местных жителей. Взрослый человек еле убежал, а что говорить о наших детях, внуках», — написали ранее жители деревни (до обращения в прокуратуру).

По их подсчетам, численность стада, которое свободно бродит по окрестностям, составляет около 200 особей, причем домашние свиньи уже скрестились с дикими кабанами.

Ранее сообщалось, что в словацком лесу кабаны откопали уникальный клад с монетами.