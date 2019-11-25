Броня крепка: появились новые подробности о спецпоезде Медведева и Путина

Не так давно глава российского правительства Дмитрий Медведев совершил поездку по Сибири на спецпоезде . Во время следования литерного состава из Новосибирска в Барнаул Медведев проводил совещание по развитию железных дорог.

О железнодорожном средстве передвижения первых лиц страны рассказала «Комсомольская правда».

Встреча Дмитрия Медведева и Виктора Томенко в Барнауле 12 ноября 2019 года. Пресс-служба губернатора Алтайского края.

Привет из ГДР

Во время последней поездки Медведева в поезде было девять вагонов. Тянули состав два новых российских тепловоза ТЭП70БС. Один основной, другой — запасной. Большая часть вагонов, в том числе личный вагон Медведева, — производства Тверского вагоностроительного завода.

Но несколько вагонов были совсем старенькие, сделанные еще в Германской демократической республике (ГДР). Правда, со времени падения Берлинской стены — 1989 года — такой страны не существует.

Связь и комендант

В первом вагоне была размещена спецсвязь — для перевозки пассажиров он не предусмотрен. Второй вагон — обычный, купейный.

В нем ехали начальник поезда, комендант, а также чиновники от РЖД, отвечающие за работу спецсостава. Третий вагон — стандартный СВ. В нем разместились сотрудники ФСО.

Встреча Дмитрия Медведева и Виктора Томенко в Барнауле 12 ноября 2019 года. Пресс-служба губернатора Алтайского края.

Персональный вагон

Вагон № 4 — личный вагон Дмитрия Медведева. В нем есть рабочая зона, кухня, санузел, кровать.

В рабочей зоне — письменный стол и зона для совещаний. Там стоит стол на шесть человек и большой телевизор.

Оставшееся пространство занимает зона отдыха. Отделка вагона — коричнево-бежевая. На окнах — накрахмаленные шторы. Никаких золотых ручек на дверях.

Броня

Вагон, в котором едут первые лица страны, должен быть бронированным. Правда, подтвердить это официально корреспонденту отказались. Из соображений безопасности VIP-персон.

Говорят, что вагон Медведева рассчитан только под него. У Путина есть свой, персональный спецвагон, пишет znak.com.

Дмитрий Медведев проводит совещание в спецпоезде , рейс Новосибирск-Барнаул. twitter.com/Pravitelstvo_RF

Вагон-ресторан для совещаний

Пятый вагон — вагон-ресторан. Во время поездки по Сибири 12 ноября в этом вагоне Медведев проводил совещание по развитию железных дорог.

Стены вагона украшены резными деревянными панелями. Посередине вагона поставили большой длинный стол, за который уселись чиновники.

Для прессы

Вагон № 7 — обычный СВ. В нем расположились сотрудники службы протокола и аппарата правительства, а также некоторые работники РЖД.

Вагон № 8 — тоже обычный СВ. Здесь разместили работников пресс-службы правительства, личных фотографа и оператора Медведева, а также некоторых журналистов.

Вагон № 9 — купейный. В нем ехали журналисты.

Традиция

Интересная деталь: на авиационных спецрейсах специального летного отряда (СЛО) «Россия» чиновников поят чаем из фарфоровых чашек. А в спецпоезде — как и всех остальных пассажиров — из стаканов в подстаканниках — таковы железнодорожные традиции.

Вагон № 6 — СВ с деревянной отделкой. В этом вагоне разместились министры и высокопоставленные сотрудники аппарата правительства и протокола.

Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время поездки на скоростном электропоезде. kremlin.ru

Премьер и президент

До ноябрьской поездки Медведев пользовался спецсоставом в 2012 году. Тогда он проехал по маршруту Омск — Томск — Ленинск-Кузнецкий — Новосибирск. В общей сложности 1700 километров.

После поездки Медведев говорил, что намерен на поезде объехать и другие федеральные округа, поскольку из его окна лучше, чем из иллюминатора самолета, видно, как живет страна. Также он хочет когда-нибудь добраться до Владивостока по Транссибу.

Нынешняя «сибириада» главы кабмина получилась гораздо скромнее предыдущей.

Владимир Путин тоже ездил на поезде по Западно-Сибирской железной дороге во время своего первого президентского срока. Это было в 2001 году. Только Путин тогда ездил на обычном поезде, а не спецсоставом.

Цвет вагонов

За семь лет, минувших с предыдущей поездки Дмитрия Медведева, вагоны получили новый фирменный цвет — были зеленые, стали серо-красные.

По данным СМИ, спецпоезд принадлежит российскому правительству. Если он не в пути, то стоит в московском депо.

Бронепоезд династии

Спецсостав северокорейского лидера также вызывает пристальное внимание СМИ. В свое время на бронепоезде через всю Россию до Москвы проехал отец нынешнего лидера Северной Кореи — Ким Чен Ир.

Состав Ким Чен Ына состоит из 12 вагонов. Последний 12-й — вагон-гараж, где везут лимузин Ким Чен Ына, у охраны машин нет. Дальше вагоны для сотрудников службы протокола, журналистов, чиновников. 7-й — это салон-вагон, тот самый, с розовыми диванами.

Ким Чен Ын прибыл в Россиию. instagram.com/kozhemiako.oleg

Там проводят совещание, но вмещается не больше 15 персон. Затем главное — резиденция на колесах, вагон, где едут сам Ким и его супруга. За ними целый вагон охраны и два ресторана.

Вагон под номером два на все случаи жизни — там прачечная, душевые, склад и даже ателье, если вдруг у вождя порвутся брюки. Во главе локомотив с номером 0002.

Каждый вагон надежно бронирован, с использованием современных технологий стелс. Личный вагон Кима защищен еще лучше. Если пассажирский вагон состава весит около 60 тонн вместе с броней, то вагон лидера КНДР — все 80 тонн. Подобное бронирование есть еще у 3−4 вагонов.

В конструкции поезда есть средства защиты от тепловых, звуковых и радиолокационных средств разведки. Вся каналы связи состава несколько раз шифруются для защиты от перехвата и прослушивания.

Состав перешел к нынешнему секретарю от его отца. Когда-то на этом же составе в Китай и Вьетнам ездил и Ким Ир Сен. Бронированный вагон ему подарил Иосиф Сталин, пишет asiarussia.ru.