Брошенная на парковке BMW, Писарев и памятник собаке Варе. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Сергей Писарев с любовью рассказал о зоопарке
Сергей Викторович сначала работал учителем в школе, потом директором. Однажды решился и уволился. И теперь в Барнауле зоопарк с медведями, львами, тиграми. Слонов только нет — не прокормим, сказал Писарев.
Изначально, кстати, в зоопарке должны были быть только алтайские животные. Но внезапно появился лев. Девушка привезла его из Красноярска. Сначала пыталась продать писарев животное, но тот отказывался, потому что не было средств и места для дикой кошки.
«Через три дня звонок. Знакомый номер. Радостный голос говорит: «Я подъезжаю к Барнаулу, забирайте льва бесплатно!».
Так в Барнауле начали появляться животные не только из Алтайского края.
Кстати, в зоопарке скоро поставят памятник собаке Варе, которая спасла бойцов СВО, а сама погибла, рассказал Писарев. Он уверен, что о животных можно и нужно говорить, и что то, что они делают, — важно и правильно.
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Барнаульский риэлтор рассказал, что будет с рынком недвижимости весной
Ждать падения цен как на вторички, так и на новостройки, не стоит. Об этом рассказал Гендиректор агентства недвижимости «Династия 24» Дмитрий Дворядкин.
Прогноз по ключевой ставке неутешительный. Скорее всего, она останется на уровне 16%. Некоторые барнаульцы идут ва-банк и берут кредит сейчас, чтобы позже его рефинансировать.
При этом на загородную недвижимость появился ажиотаж. За счет роста стоимости земли и стройматериалов через пару лет цены на дом и квартиру в новостройке аналогичной квадратуры могут сравняться. Или первое перегонит второе.
Авто-Хатико стоит и ржавеет на парковке в Барнауле уже год
Неподалеку от ИД «Алтапресс» поселился необычный сосед. BMW на парковке на ул. Короленко, 109 стоит как минимум с марта 2023 года. С тех пор машина пережила несколько ураганов, ее заметно потрепало.
Шины спущены, салон в пыли, кое-где видно ржавчину. Заднего стекла уже давно нет, его чем-то разбило и снесло ноябрьским ветром.
Хозяин не объявляется, найти его тоже не получается. Номера у автомобиля скручены.
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