Грустный «веселый молочник» и серьезно просевшее в деньгах хозяйство. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я — Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. В 2023 в Алтайском крае заметили рост зарплат и взлет производства на крупных заводах. Мы опросили экспертов, чтобы нам ответили, так ли это на самом деле. Оказалось, есть нюанс. Рекомендую почитать , откуда взялся «зарплатный рывок» и что будет дальше. Другие новости Алтайского края — в моей подборке.

Почему с лица молочника на Алтае слезла улыбка

Алтайский фермер Джастас Уолкер уже несколько лет не может подключить электричество в своем хозяйстве. Об этом он в отчаянии сообщил на своем YouTube-канале.

«Есть государственная программа. Мы же не просим провести энергию в каком-то экстренном порядке. Мы сделали все, что делали и другие. Но почему-то нас не подключают, — сокрушается фермер на видео. — Почему подключают дачников, у которых нет производства? А реальных, настоящих фермеров, для кого и сделан закон, подключать не хотят. У нас по 145 коз, 100 баранов, мы делаем переработку на месте. Чем мы хуже людей, которые буквально в 4-5 км отсюда?», — сокрушается Уолкер.

Делом занялся Народный фронт.

Кто такой «веселый молочник»

Уолкер обосновался в Алтайском крае в 2016 году. Почитать большое интервью с ним можно здесь.

Уолкера прозвали «веселым молочником» после видео, где он говорит о санкциях в России. Джастас прославился после фразы: «Потому что его не будет, вашего итальянского сыра!» и звонко засмеялся.

На ферме Джастаса Уолкера в Солонешенском районе. Altapress.ru

В Барнауле отказались от возвращения прямых выборов мэра

В феврале алтайские коммунисты решили во что бы то ни стало вернуть прямые выборы мэра в Барнауле.

Александр Волобуев, депутат АКЗС считает так: «Барнаульцы созрели, чтобы самостоятельно избирать главу города, ведь совсем неправильно, что жители небольших муниципалитетов могут избирать, а жители краевой столицы такого права лишены».

Но барнаульцам так и не разрешили выбирать мэра самостоятельно. Чем это аргументировали — читайте здесь.

Выборы. Галочка. Голосование. Бюллетень. freepik.com

На Алтае разобрались с жилищными сертификатами для сирот – теперь их станет два

В Алтайском крае будут выдавать и федеральный, и региональный сертификат сиротам.

Размер что первого, что второго сертификата одинаковый. Он рассчитывается по средней стоимости одного квадратного метра жилья на Алтае, умноженной на 33. Это количество квадратных метров жилья, которые полагаются на человека.

Какой именно достанется получателю, зависит от него самого. Если человек подходит под строгие федеральные критерии, то, следовательно, получает федеральный сертификат. Если только к облегченным местным – то «социальную выплату».

В чем существенные отличия — читайте в этом материале.

Ключи от квартиры. CC0

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