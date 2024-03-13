«Веселый молочник» грустит на Алтае в ожидании подключения к электричеству

Алтайский фермер Джастас Уолкер уже несколько лет не может подключить электричество в своем хозяйстве. Об этом он в отчаянии сообщил на своем YouTube-канале. Общероссийский народный фронт обратил внимание на дело и разослал письма в профильные министерства и «Алтайэнерго» с просьбой ускорить процесс.

Крик души

9 марта Джастас Уолкер, американец, живущий на Алтае, опубликовал на своем YouTube-канале видео, в котором поделился накипевшей проблемой. За первые три дня ролик собрал 17 тыс. просмотров. В нем много вопросов — очевидно, риторических. Ведь ответа на них Уолкер пока так и не получил.

В хозяйстве Джастаса Уолкера. vk.com/justuswalker

«Есть государственная программа. Мы же не просим провести энергию в каком-то экстренном порядке. Мы сделали все, что делали и другие. Но почему-то нас не подключают, — сокрушается фермер на видео. — Почему подключают дачников, у которых нет производства? А реальных, настоящих фермеров, для кого и сделан закон, подключать не хотят. У нас по 145 коз, 100 баранов, мы делаем переработку на месте. Чем мы хуже людей, которые буквально в 4-5 км отсюда?»

Реакция ОНФ

Руководитель регионального исполкома Народного фронта в Алтайском крае Сергей Войтюк, чье внимание привлек этот случай, с досадой отмечает:

«На свое хозяйство Джастас попросил всего 15 кВт — как на обычное домовладение. Это меньше, чем требует полноценный производственный объект».

Трактор на поле. Фото: ru.freepik.com, автор Oleksandr Ryzhkov.

Сергей Войтюк направил письмо руководителю УФАС по Алтайскому краю Андрею Гостюшеву, заместителю генерального директора, директору филиала компании «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго» Николаю Пантелееву, министру промышленности и энергетики Алтайского края Вячеславу Химочке и министру сельского хозяйства Алтайского края Сергею Межину.

В тексте послания он попросил «рассмотреть обращение по существу», «сообщить причины затянувшегося процесса», а также «принять необходимые меры для ускорения» подключения хозяйства Джастаса к электроэнергии.

О ферме «веселого молочника»

А хозяйство и производство на «ферме мечты» немаленькие. Сам Уолкер убежден: в России надо развивать среднее хозяйство и популяризировать фермерство. Американец не раз становился участником различных форумов, таких как «Алтай. Территория развития», а также фестивалей, например, Дней Алтайского сыра. Много лет он читал лекции о финансовом планировании и фермерстве, рассказывал о семейном образовании.

На ферме Джастаса Уолкера в Солонешенском районе. Altapress.ru

Джастас всегда рад гостям и волонтерам, желающим попробовать силы в сельском хозяйстве, — к нему нередко приезжают подписчики его канала и просто энтузиасты. В 2022 году Уолкер помогал австралийской семье Хэйров, которая также мечтала обустроить свою ферму на Алтае.

История урожденного американца, ставшего русским в сибирской глуши, вдохновила и киноделов. В сентябре 2022 года в онлайн-кинотеатре KION вышел документальный сериал «Земля больших возможностей» про семью Уолкеров и их хозяйство в Солонешенском районе. Дело с подключением электричества могло бы стать еще одним ярким эпизодом — драматическим. Впрочем, трагически он закончится или счастливо, еще предстоит узнать.

На ферме Джастаса Уолкера в Солонешенском районе. Altapress.ru

Для справки Американец Джастас Уолкер прославился в 2014 году после того, как попал в сюжет федеральных новостей об импортозамещении. Уолкер запомнился зрителям громогласным смехом под фразу «…не будет этого вашего итальянского сыра!». Видео разлетелось по сети, сам фермер стал мемом и заработал прозвище «Веселый молочник». Джастас приехал в Россию из США ребенком еще в 90-х годах. Когда вырос, решил построить здесь свою «ферму мечты». На Алтай фермер переехал в 2016 году вместе с семьей из Красноярского края и за несколько лет обустроил большое фермерское хозяйство. Ранее Altapress.ru делал репортаж у истоков становления фермы.

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