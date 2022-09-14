14 сентября
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Жизнь

Брошенную подводную лодку нашли в затянутом тиной пруду россияне

Брошенную субмарину обнаружили в водоеме подмосковной Алексеевки, пишет «Мослента».

Озеро. Водоем.
Озеро. Водоем.
СС0

Однако подводная лодка в деревенской акватории появилась совсем не внезапно.

В минэкологии рассказали, что лодка там торчит уже порядка восьми лет. Сделана из фанеры. Но, возможно, есть внутри и металлические детали.

Плюс ко всему в пруду давно никто не купается, он зарос тиной.

Предполагалось, что подлодка станет арт-объектом. Но спустя время пришла в негодность, и ее бросили на произвол судьбы среди тины.

Между тем алтайское судно «Атаман Ермак» пригрозили разобрать на дрова.

Ранее загадочные отверстия нашли на песчаном дне океана.

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