Брошенную подводную лодку нашли в затянутом тиной пруду россияне

Однако подводная лодка в деревенской акватории появилась совсем не внезапно.
В минэкологии рассказали, что лодка там торчит уже порядка восьми лет. Сделана из фанеры. Но, возможно, есть внутри и металлические детали.
Плюс ко всему в пруду давно никто не купается, он зарос тиной.
Предполагалось, что подлодка станет арт-объектом. Но спустя время пришла в негодность, и ее бросили на произвол судьбы среди тины.
Между тем алтайское судно «Атаман Ермак» пригрозили разобрать на дрова.
Ранее загадочные отверстия нашли на песчаном дне океана.