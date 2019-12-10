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Жизнь

ВЦИОМ: россияне любят зиму за морозы, а не любят за холод

Лишь каждый десятый житель России назвал любимым временем года зиму, в то время как лето предпочитают около половины россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования ВЦИОМ.

Зима. Иней. Рябина.
Зима. Иней. Рябина.
Михаил Хаустов

«У каждого десятого россиянина зима является любимым временем года (8%). Об обратном сообщили треть респондентов: 29% не нравится зима, а любимое время года почти у половины населения — лето (46%)», — говорится в исследовании.

Чаще в любви к лету признаются жители городов с населением меньше миллиона. А вот весну больше выбирают жители Москвы и Санкт-Петербурга (27%), а также сел (26%). Осень наиболее популярна в городах-миллионниках и селах (14%).

Среди тех, кто к зиме относится позитивно, больше всего жителей сел и населенных пунктов с численностью населения менее 100 тыс. человек. В качестве причин своей симпатии они называли снег (38%), зимние виды спорта (25%), Новый год (20%), мороз (18%) и свежий воздух (11%).

Негатив к зиме россияне чаще всего испытывают из-за холода (54%), грязи (16%) и гололеда (10%).

По мнению 64% опрошенных, зима не оказывает влияния на физическое и эмоциональное состояние человека. Однако треть считает, что зимой наступает упадок сил и ухудшается настроение (31%).

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