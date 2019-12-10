ВЦИОМ: россияне любят зиму за морозы, а не любят за холод

Лишь каждый десятый житель России назвал любимым временем года зиму, в то время как лето предпочитают около половины россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования ВЦИОМ.

«У каждого десятого россиянина зима является любимым временем года (8%). Об обратном сообщили треть респондентов: 29% не нравится зима, а любимое время года почти у половины населения — лето (46%)», — говорится в исследовании.

Чаще в любви к лету признаются жители городов с населением меньше миллиона. А вот весну больше выбирают жители Москвы и Санкт-Петербурга (27%), а также сел (26%). Осень наиболее популярна в городах-миллионниках и селах (14%).

Среди тех, кто к зиме относится позитивно, больше всего жителей сел и населенных пунктов с численностью населения менее 100 тыс. человек. В качестве причин своей симпатии они называли снег (38%), зимние виды спорта (25%), Новый год (20%), мороз (18%) и свежий воздух (11%).

Негатив к зиме россияне чаще всего испытывают из-за холода (54%), грязи (16%) и гололеда (10%).

По мнению 64% опрошенных, зима не оказывает влияния на физическое и эмоциональное состояние человека. Однако треть считает, что зимой наступает упадок сил и ухудшается настроение (31%).