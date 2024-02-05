Будь как Ракшин. В Барнауле еще одна торговая сеть решила создать лыжную трассу

В январе в березовой роще, что на Солнечной поляне Барнаула, провели первую спортивную гонку для лыжников, велосипедистов и бегунов. Соревновались на новой трассе, которую в конце прошлого года запустила сеть магазинов Pulse. Инициаторы сами расчистили место, сами укатали лыжню, сами готовы ее развивать. «Если получится, расширимся и построим мост. Будет как у Ракшина на Трассе здоровья», - рассказывают в сети. Подробности социально-бизнесового проекта узнал altapress.ru.

Как все начиналось

О том, чтобы открыть свою собственную лыжную трассу, в сети Pulse задумались не вчера и не сегодня, а три года назад. Но тогда не срослось.

Руководитель компании Дмитрий Багинский вспоминает, что сам лично многократно звонил в разные городские инстанции с просьбой разрешить облагородить участок земли в роще на «поляне».

По одним номерам говорили, что это не их юрисдикция, по другим — просили перезвонить позже. Ответа толкового не было — все заглохло. Но в прошлом году инициаторы твердо решили: хватит ждать, надо брать дело в свои руки.

Беговые лыжи. Дмитрий Лямзин

Для жителей Солнечной поляны березовые насаждения вдоль улицы - что-то святое. После громкой истории с Мизюлинской рощей любые телодвижения в зеленых зонах люди воспринимают болезненно. Так получилось и в этой истории.

«Постарались донести до местных жителей свою идею, предложили вместе провести субботник. Много людей откликнулось», - вспоминает Дмитрий Багинский.

Теплым осенним днем сотрудники магазинов Pulse и жители Солнечной поляны вышли на уборку. Мусор в тот день с маленького участка вывозили грузовиками.

Новая лыжная трасса в Барнауле. предоставлено компанией Pulse

Уже на следующий вечер бутылки-«подберезовики» вернулись вновь — помогли местные выпивохи. Дмитрий Багинский признается: на Солнечной поляне у них и правда есть оппоненты, которые считают, что лучше пить пивко, чем бегать на лыжах.

«Ничего, сами же придут к нам кататься», - не унывает он.

Как шла подготовка

Накатывать трассу решили прямо за спортивным магазином на пересечении Солнечной поляны и улицы Юрина.

Беговые лыжи. Дмитрий Лямзин

Среди берез здесь когда-то располагались погреба, видимо, незаконные. Со временем погреба убрали, глубокие ямы остались. Чтобы будущая лыжня получилась ровной и безопасной, их пришлось засыпать.

Проложить трассу оказалось не сложно, она компактно вписалась меж деревьев — ни одно из них при этом не пострадало. В декабре лыжня уже была готова принимать спортсменов.

Что собой представляет трасса

Березовая роща на Солнечной поляне идеальна для беговых лыж — рельеф ровный, без сложных подъемов и спусков, повороты плавные.

Новая лыжная трасса в Барнауле. предоставлено компанией Pulse

Длина трассы — 850 метров. Марафон, конечно, здесь не проедешь, но для отработки техники катания место вполне подходящее.

На сегодняшний день кататься на трассе Pulse можно как коньковым ходом, так и классическим. Даже несмотря на то, что есть пара узких мест, людям здесь не тесно.

Накатывают лыжню сотрудники спортивного магазина ежедневно, для этого используют мотобуксировщик и специальный прицеп. С ним, кстати, связана отдельная история.

Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья" Анна Зайкова

Одно время для новой трассы компания хотела покупать ратрак. Но взвесив все за и против, от этой идее отказалась: затраты на такую технику весьма не маленькие, потребовалось бы около 3-5 млн рублей. Начали искать что попроще.

Совершенно случайно узнали, что в одной из частных лыжных школ Барнаула есть заводской прицеп для выравнивания лыжни и создания «вельвета». Обратились — там сказали: «Забирайте».

Даже денег не потребовали. Вот такая она, спортивная выручка.

Зимние лыжи Фото: Дмитрий Лямзин

Кто приходит покататься

Сколько людей точно уже катались на новой трассе, ее создатели не знают, по головам людей не считали.

Дмитрий Багинский объясняет: в основном идут из соседнего микрорайона. Много катается людей старшего возраста, для которых поездка с лыжами на ту же Трассу здоровья - затруднительное путешествие.

У всех, кто приходит, в здании магазина есть возможность переодеться и оставить вещи. А еще по примеру «Мария-Ра» сеть магазинов Pulse угощает чаем и вкусняшками.

Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья" Анна Зайкова

Кстати, в конце января новую трассу опробовали мощные любители. Здесь прошла гонка Tamara Race для лыжников, бегунов и даже велосипедистов. В общей сложности она собрала около 30 человек.

В целом же трасса может одновременно принимать до 100 спортсменов — места хватит.

Можно ли на лыжне заработать

На вопрос, лыжня — это проект бизнесовый или социальный, Дмитрий Багинский отвечает хитро: социально-бизнесовый.

Новая лыжная трасса в Барнауле. предоставлено компанией Pulse

В компании не скрывают: пока затрат на содержание трассы больше, чем доходов с нее. Но о выгоде тоже не забывают, спрос на прокат лыжного инвентаря в соседнем с трассой магазине все же возрос, как и количество посетителей.

Здесь уже задумываются над тем, чтобы в перспективе увеличивать для них зону отдыха и построить душевые.

А еще создатели трассы хотят заняться лыжным просвещением. В компании, например, есть специальная вакс-машина, способная за пару минут наносить универсальное покрытие.

Дети на лыжах. Андрей Лихошерстов/фотостудия PHOTOAMPLUA

Вывести ее планируют прямо на новую трассу. «Хотим показать людям, насколько приятно и комфортно кататься именно на подготовленном инвентаре», - объяснил Дмитрий Багинский.

Что планируется в будущем

Этой весной на новой лыжне, скорее всего, пройдет закрытие сезона. Когда точно его ждать, в компании не говорят. Все будет зависеть от погоды.

Уже летом трассу могут ожидать серьезные преобразования. Дело в том, что сейчас расширить ее нельзя, с одной стороны она ограничена гаражным кооперативом, с другой — проезжей частью улицы Юрина.

Дмитрий Багинский. Анна Зайкова

Меж тем, как раз за дорогой есть еще одна березовая роща, куда можно было бы «навострить лыжню».

Дмитрий Багинский объясняет: если городские власти пойдут навстречу, компания готова построить деревянный мост по типу того, что имеется на Трассе здоровья.

Тогда круг может увеличиться до 1,5-2 км, он прекрасно подойдет не только для лыжников, но и для бегунов, а также велосипедистов.

Новая лыжная трасса в Барнауле. предоставлено компанией Pulse

Есть в компании еще одна идея — построить рядом с березовой рощей современный скейт-парк. Судя по динамике продаж трюковых самокатов, который отмечают в Pulse, спрос на такой объект в городе точно будет высокий.

Дмитрий Багинский заверяет: готовы работать и со сферой образования, приглашая детей из окрестных школ на лыжные уроки.

«У меня есть сын, который в школе на физкультуре только и делает, что ботинки лыжные примеряет — толком они не катаются. Смотрю на это и обидно становится», - признается Дмитрий.

И добавляет: в следующем сезоне можно задуматься о проведении бесплатных уроков катания. Главное, чтобы у всех сторон был к этому интерес.

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