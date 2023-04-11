Будем ж/шить! Александр Терентьев помог барнаульскому швейбату приобрести необходимое оборудование

«Такая помощь очень трогает и окрыляет. Так точно победим», — написали представители барнаульского швейбата «Будем ж/шить» в своих социальных сетях в ответ на помощь депутата Госдумы, лидера алтайских социалистов Александра Терентьева. Благодаря поддержке парламентария швеи, которые изготавливают изделия для бойцов СВО, приобрели промышленный оверлок, дисковый нож и двое закройных ножниц. Как отмечают рукодельницы, эти инструменты помогут в работе и увеличат скорость кроя и пошива изделий.