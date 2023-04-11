Будем ж/шить! Александр Терентьев помог барнаульскому швейбату приобрести необходимое оборудование

«Такая помощь очень трогает и окрыляет. Так точно победим», — написали представители барнаульского швейбата «Будем ж/шить» в своих социальных сетях в ответ на помощь депутата Госдумы, лидера алтайских социалистов Александра Терентьева. Благодаря поддержке парламентария швеи, которые изготавливают изделия для бойцов СВО, приобрели промышленный оверлок, дисковый нож и двое закройных ножниц. Как отмечают рукодельницы, эти инструменты помогут в работе и увеличат скорость кроя и пошива изделий.
Александр Терентьев помог барнаульскому швейбату приобрести необходимое оборудование.
Фото предоставлено партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ.
Новое оборудование уже проходит апробацию — швеи обкатывают машину, осваивают дисковый нож и не перестают использовать ножницы.
Александр Терентьев помог барнаульскому швейбату приобрести необходимое оборудование.
Фото предоставлено партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ.
Александр Терентьев помог барнаульскому швейбату приобрести необходимое оборудование.
Фото предоставлено партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ.
От всего нашего швейбата выражаем огромную благодарность Александру Васильевичу Терентьеву и всему региональному отделению партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» за горящие сердца и такую необходимую поддержку. Вот так вместе и сообща мы все приближаем победу. Наши бойцы на линии соприкосновения, мы в тылу…, — поблагодарили депутата Госдумы волонтеры швейбата.