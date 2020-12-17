«Будем жить, ребята»: участники церемонии «Менеджер года» назвали COVID тремя словами и поведали о богатстве

14 декабря в Барнауле наградили победителей бизнес-премии «Менеджер года — 2020» — ведущих предпринимателей Алтайского края. Чтобы подвести итоги года, мы попросили главных героев церемонии ответить на три каверзных вопроса. Ответы оказались неожиданными.

Вопросы 1. Какой самый главный урок вам преподал 2020 год? 2. В этом году вы стали богаче или беднее? 3. Как бы вы тремя словами, первыми пришедшими в голову, охарактеризовали COVID-19?

Премия «Менеджер года-2020». Анна Зайкова

Федор Елфимов,

генеральный директор санатория «Россия»:

1. Главный урок выживания. То, что мы сейчас работаем, это уже хорошо. В этом году я понял, что даже в самых сложных ситуациях надо искать позитивные моменты. 2. Сказать однозначно стал беднее или богаче, сложно. То, что мы нырнули ниже некуда, это точно. Но дно нащупали, опора под ногами есть, теперь начинаем всплывать. 3. Будем жить, ребята!

Премия «Менеджер года-2020». Анна Зайкова

Константин Денисенко,

генеральный директор предприятия «ЗИАС Машинери»:

1. Мы вынашиваем какие-то стратегии, пишем планы, а они в один миг ломаются. Поэтому основным уроком стало умение действовать здесь и сейчас, оперативно принимая важные решения. Это не значит, что не нужно смотреть в будущее. Необходимо всегда, как говорится, делать поправку на ветер и учитывать такие потрясения, как в нынешнем году. 2. Мы же развиваемся, учимся новому, и опыт, который к нам приходит, тоже можно считать богатством. Если говорить про деньги, то наш рынок не так сильно подкосило. Основной наш клиент — это строительные компании, которым было разрешено работать. 3D-принтеры — продукт высокотехнологичный, каждый образец мы делаем по девять месяцев. Буквально на днях заключили контракт на поставку еще одного принтера в Казань. 3. Страх, возможность, сюрреализм.

Премия «Менеджер года-2020». Дмитрий Лямзин

Олег Махнаков,

директор молокоперерабатывающего завода «Рикон»:

1. Не расслабляться ни на минуту. Вроде бы не расслаблялись, но взбодрило нас сильно. Теперь есть ощущение, что все предыдущие годы мы жили на лайте. 2. Я считаю, что опыт — это богатство и мы его приумножаем. Если говорить про деньги, то есть такое выражение: это не беда — это убытки. 3. Коварный, подлый и беспощадный. Премия «Менеджер года-2020». Дмитрий Лямзин Евгений Александров,

директор ювелирного дома «Александров и К»: 1. Все должно быть спокойно, без паники. Не нужно недооценивать, но и переоценивать сложности, возникающие на жизненном пути. 2. Не сказать, что стал богаче, но и беднее тоже. 3. Надо с этим жить.

Премия «Менеджер года-2020». Дмитрий Лямзин

Артем Шамков,

генеральный директор Барнаульского завода АТИ: