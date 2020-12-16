Гражданин и патриарх. В Барнауле наградили победителей премии «Менеджер года-2020»

Как проходило голосование
Второй раз лучший из лучших определялся не открытым голосованием самих предпринимателей, как это было ранее, а решением «Клуба чемпионов», в который вошли победители данного конкурса предыдущих лет — Александр и Евгений Ракшины («Мария-Ра»), Юрий Гатилов («Жилищная инициатива»), Вадим Смагин («Бочкари»), Максим Савинков («СиСорт»), Андрей Комяков («Строительная перспектива») и Сергей Приб («Алтайкрайэнерго»).
Лонг-лист для «Клуба чемпионов» формировался на девяти экспертных советах, которые проводились по разным направлениям в течение осени.
Голосование на советах было закрытым: сначала участники мероприятия совместно выбирали тройку наиболее выдающихся кандидатов, а затем заполняли по каждому чек-лист.
Баллы суммировались, набравший наибольшее количество автоматически становился победителем в своей отрасли и претендентом на звание «Менеджер года — 2020».
Его члены «Клуба чемпионов» выбрали без особых споров, единогласно.
Кто стал победителем
В нынешнем непростом году лучшим управленцем признан Владимир Отмашкин, основатель и генеральный директор группы компаний «Союз». Эксперты отметили его не только как строителя, реализующего несколько крупных проектов в своей отрасли, но и как мецената.
Он поддерживает больницы, детские дома, малообеспеченные семьи и различные благотворительные фонды.
В сложный момент пандемии Владимир Отмашкин, проявив свою гражданскую позицию, совместно с региональными и городскими властями взялся за серьезную работу — перепрофилирование торгового центра под ковидный госпиталь.
За все эти достижения участники церемонии «Менеджер года-2020» встречали победителя аплодисментами.
Сам он был скромен. С неизменным чувством юмора признался, что в кулуарах его называют «патриархом» и обратился к собравшимся.
Владимир Отмашкин,
генеральный директор группы компаний «Союз»:
Я сегодня с удовольствием смотрю на ваши молодые лица, на ваш задор и точно знаю, что те молодые ребята, которые приходят на смену «патриархам», не уронят предприятия, а поднимут их на новый уровень.
Кто еще получил награды
Второе и третье место в «Менеджере года» не присуждались.
Победители по отраслям
- Ирина Кригер (Центр ядерной медицины) — «Здоровье»
- Александр Ракшин (Мария-Ра) — «Ритейл»
- Денис Зюзин (Киприно) — «Пищевая и перерабатывающая промышленность»
- Владимир Отмашкин (ИСК Союз) — «Строительство»
- Антон Милютин (Сбер) — «Финансы»
- Александр Карлов (Алттранс) — «Промышленность»
- Сергей Лавренюк (Ростелеком) — «IT и связь»
- Александр Балаков (Алтайская продовольственная компания) — «Сельское хозяйство»
- Валерий Нагорнов (Алтайэнергосбыт) — «Энергетика»
По традиции члены «Клуба чемпионов» сами определили тех руководителей алтайских фирм, которых хотели бы отметить за достижения в разных сферах экономики.
В номинации «Чемпионам от чемпионов» победили:
- Денис Кузьменко (Вкусная жизнь)
- Антон Жданов (Логовская сыроварня)
- Владимир Николаев (Здоровое поколение)
Победителем в «Народном голосовании» на сайте altapress.ru был признан Сергей Лавренюк из Ростелекома.
Также на церемонии за вклад в развитие экономики в крае были награждены фирмы-юбиляры этого года: «Новэкс» (30 лет), «АСКО-МЕД+» (25 лет), «Алтайкрайэнерго» (55 лет), «Завод АТИ» (60 лет), «Банк Акцепт» (30 лет).
В 2020 году на вручении премии «Менеджер года» были выдвинуты специальные номинации:
- за общее дело — «Алтан» (Валерий Покорняк)
- за выращивание предпринимателей — Алтайский центр «Мой бизнес» (Антон Слободчиков)
- за развитие алтайского села — Россельхозбанк (Николай Бойко)
- за спасение партнеров — «Первый» (Евгений Ракшин)
- за выживание — санаторий «Россия» (Федор Елфимов)
- за достойный ответ пандемии — «Ренесанс Косметик» (Александр Гладышев)
- за развитие производства — «Рубцовский завод запасных частей» (Станислав Кедик)
О чем рассказали победители
— На ваш взгляд, что вам помогло сегодня победить?
Владимир Отмашкин,
генеральный директор группы компаний «Союз»:
Молодежь. Слова о том, что она у нас никчемная, не верные. Молодежь у нас настолько великолепная, талантливая и грамотная, что таким как я давно пора уходить с первых ролей. Но пока они меня терпят, хотя иногда им это очень тяжело дается.
— Считается, что центры, подобные вашему, исключительно для богатых. Может ли, например, простая бабушка прийти к вам с полисом ОМС и пройти обследование?
Ирина Кригер,
генеральный директор «Центра ядерной медицины»:
Именно так и происходит. Любой пациент, у которого есть показания для прохождения диагностики, может получить соответствующее направление из своей поликлиники и прийти к нам. В виду того, что пандемия серьезно отразилась на частном медицинском бизнесе, работа по ОМС нам хорошо помогает. Медицина в подобных центрах качественная и доступная для всех.
— За то время, что люди сидели по домам, вы почувствовали взрывной рост интернет-трафика?
Сергей Лавренюк,
директор Алтайского филиала компании «Ростелеком»:
Весной трафик действительно увеличился на 20%, к чему наша компания была готова. К концу апреля взрывного роста уже не наблюдалось, ситуация стабилизировалась. Тот, кто хотел получить доступ, мог спокойно это сделать. Школьники и студенты занимались дистанционно через интернет. Предприятия также без проблем перевели часть своих работников на «удаленку» с использованием различных сетей коммуникаций. Сейчас никаких перегрузок не наблюдается.
— Почему в свое время «Вкусная жизнь» выбрала направление собственной розницы?
Денис Кузьменко,
соучредитель компании «Вкусная жизнь»:
На сегодняшний день у нас открыто 56 магазинов. Собственная розница дает гибкость в управлении. Когда ты имеешь собственную торговлю, тебе легче развивать производство, так как взаимосвязь этих двух направлений довольно сильная.
— Можете одним предложение сказать, что же все-таки такое эко-система Сбера?
Антон Милютин,
управляющий Алтайским отделением Сбер:
Эко-система — это некая среда, которая формируется вокруг клиента и помогает ему закрыть все свои потребности с минимумом затрат, издержек, а также делает жизнь удобнее и легче.