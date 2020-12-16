Гражданин и патриарх. В Барнауле наградили победителей премии «Менеджер года-2020»

14 декабря в Барнауле наградили победителей XIX премии «Менеджер года». Торжественная церемония прошла в уютном «Кафе в парке» (Парк спорта Алексея Смертина) при соблюдении необходимых мер безопасности. На вручение премии был приглашен ограниченный круг участников.

Как проходило голосование

Второй раз лучший из лучших определялся не открытым голосованием самих предпринимателей, как это было ранее, а решением «Клуба чемпионов», в который вошли победители данного конкурса предыдущих лет — Александр и Евгений Ракшины («Мария-Ра»), Юрий Гатилов («Жилищная инициатива»), Вадим Смагин («Бочкари»), Максим Савинков («СиСорт»), Андрей Комяков («Строительная перспектива») и Сергей Приб («Алтайкрайэнерго»).

Премия «Менеджер года-2020». Дмитрий Лямзин

Лонг-лист для «Клуба чемпионов» формировался на девяти экспертных советах, которые проводились по разным направлениям в течение осени.

Голосование на советах было закрытым: сначала участники мероприятия совместно выбирали тройку наиболее выдающихся кандидатов, а затем заполняли по каждому чек-лист.

Баллы суммировались, набравший наибольшее количество автоматически становился победителем в своей отрасли и претендентом на звание «Менеджер года — 2020».

Его члены «Клуба чемпионов» выбрали без особых споров, единогласно.

Кто стал победителем

В нынешнем непростом году лучшим управленцем признан Владимир Отмашкин, основатель и генеральный директор группы компаний «Союз». Эксперты отметили его не только как строителя, реализующего несколько крупных проектов в своей отрасли, но и как мецената.

Он поддерживает больницы, детские дома, малообеспеченные семьи и различные благотворительные фонды.

В сложный момент пандемии Владимир Отмашкин, проявив свою гражданскую позицию, совместно с региональными и городскими властями взялся за серьезную работу — перепрофилирование торгового центра под ковидный госпиталь.

Владимир Отмашкин. Дмитрий Лямзин

За все эти достижения участники церемонии «Менеджер года-2020» встречали победителя аплодисментами.

Сам он был скромен. С неизменным чувством юмора признался, что в кулуарах его называют «патриархом» и обратился к собравшимся.

Владимир Отмашкин,

генеральный директор группы компаний «Союз»:

Я сегодня с удовольствием смотрю на ваши молодые лица, на ваш задор и точно знаю, что те молодые ребята, которые приходят на смену «патриархам», не уронят предприятия, а поднимут их на новый уровень.

Премия «Менеджер года-2020». Дмитрий Лямзин

Кто еще получил награды

Второе и третье место в «Менеджере года» не присуждались.

Победители по отраслям

Ирина Кригер ( Центр ядерной медицины) — «Здоровье»

Центр ядерной медицины) — «Здоровье» Александр Ракшин ( Мария-Ра) — «Ритейл»

Мария-Ра) — «Ритейл» Денис Зюзин ( Киприно) — «Пищевая и перерабатывающая промышленность»

Премия «Менеджер года-2020». Дмитрий Лямзин

Владимир Отмашкин ( ИСК Союз) — «Строительство»

ИСК Союз) — «Строительство» Антон Милютин ( Сбер) — «Финансы»

Сбер) — «Финансы» Александр Карлов ( Алттранс) — «Промышленность»

Алттранс) — «Промышленность» Сергей Лавренюк ( Ростелеком) — «IT и связь»

Ростелеком) — «IT и связь» Александр Балаков ( Алтайская продовольственная компания) — «Сельское хозяйство»

Алтайская продовольственная компания) — «Сельское хозяйство» Валерий Нагорнов ( Алтайэнергосбыт) — «Энергетика»

По традиции члены «Клуба чемпионов» сами определили тех руководителей алтайских фирм, которых хотели бы отметить за достижения в разных сферах экономики.

Премия «Менеджер года-2020». Дмитрий Лямзин

В номинации «Чемпионам от чемпионов» победили:

Денис Кузьменко ( Вкусная жизнь)

Вкусная жизнь) Антон Жданов ( Логовская сыроварня)

Логовская сыроварня) Владимир Николаев ( Здоровое поколение)

Победителем в «Народном голосовании» на сайте altapress.ru был признан Сергей Лавренюк из Ростелекома.

Премия «Менеджер года-2020». Дмитрий Лямзин

Также на церемонии за вклад в развитие экономики в крае были награждены фирмы-юбиляры этого года: «Новэкс» (30 лет), «АСКО-МЕД+» (25 лет), «Алтайкрайэнерго» (55 лет), «Завод АТИ» (60 лет), «Банк Акцепт» (30 лет).

В 2020 году на вручении премии «Менеджер года» были выдвинуты специальные номинации:

за общее дело — «Алтан» ( Валерий Покорняк)

Валерий Покорняк) за выращивание предпринимателей — Алтайский центр «Мой бизнес» ( Антон Слободчиков)

Антон Слободчиков) за развитие алтайского села — Россельхозбанк ( Николай Бойко)

Николай Бойко) за спасение партнеров — «Первый» ( Евгений Ракшин)

Евгений Ракшин) за выживание — санаторий «Россия» ( Федор Елфимов)

Федор Елфимов) за достойный ответ пандемии — «Ренесанс Косметик» ( Александр Гладышев)

Александр Гладышев) за развитие производства — «Рубцовский завод запасных частей» ( Станислав Кедик)

Премия «Менеджер года-2020». Дмитрий Лямзин

О чем рассказали победители

— На ваш взгляд , что вам помогло сегодня победить?

Владимир Отмашкин,

генеральный директор группы компаний «Союз»:

Молодежь. Слова о том, что она у нас никчемная, не верные. Молодежь у нас настолько великолепная, талантливая и грамотная, что таким как я давно пора уходить с первых ролей. Но пока они меня терпят, хотя иногда им это очень тяжело дается.

Премия «Менеджер года-2020». Дмитрий Лямзин

— Считается , что центры , подобные вашему , исключительно для богатых. Может ли , например , простая бабушка прийти к вам с полисом ОМС и пройти обследование?

Ирина Кригер,

генеральный директор «Центра ядерной медицины»:

Именно так и происходит. Любой пациент, у которого есть показания для прохождения диагностики, может получить соответствующее направление из своей поликлиники и прийти к нам. В виду того, что пандемия серьезно отразилась на частном медицинском бизнесе, работа по ОМС нам хорошо помогает. Медицина в подобных центрах качественная и доступная для всех.

Премия «Менеджер года-2020». Дмитрий Лямзин

— За то время , что люди сидели по домам , вы почувствовали взрывной рост интернет-трафика?

Сергей Лавренюк,

директор Алтайского филиала компании «Ростелеком»:

Весной трафик действительно увеличился на 20%, к чему наша компания была готова. К концу апреля взрывного роста уже не наблюдалось, ситуация стабилизировалась. Тот, кто хотел получить доступ, мог спокойно это сделать. Школьники и студенты занимались дистанционно через интернет. Предприятия также без проблем перевели часть своих работников на «удаленку» с использованием различных сетей коммуникаций. Сейчас никаких перегрузок не наблюдается.

Премия «Менеджер года-2020». Анна Зайкова

— Почему в свое время «Вкусная жизнь» выбрала направление собственной розницы?

Денис Кузьменко,

соучредитель компании «Вкусная жизнь»:

На сегодняшний день у нас открыто 56 магазинов. Собственная розница дает гибкость в управлении. Когда ты имеешь собственную торговлю, тебе легче развивать производство, так как взаимосвязь этих двух направлений довольно сильная.

Премия «Менеджер года-2020». Дмитрий Лямзин

— Можете одним предложение сказать , что же все-таки такое эко-система Сбера?

Антон Милютин,

управляющий Алтайским отделением Сбер:

Эко-система — это некая среда, которая формируется вокруг клиента и помогает ему закрыть все свои потребности с минимумом затрат, издержек, а также делает жизнь удобнее и легче.