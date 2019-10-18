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Жизнь

Будет еще холоднее: «дневной минус» придет в Алтайский край на выходных

Вторая волна холода за неделю придет в Алтайский край в ближайшие выходные. В воскресенье даже днем в отдельных районах ожидается минусовая температура.

Снег в Барнауле.
Снег в Барнауле.
Михаил Хаустов

Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, 19 и 20 октября в крае ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедные явления, в отдельных районах появление временного снежного покрова, на дорогах сильная гололедица.

Ночные температуру в субботу составят 0…-5 градусов. Днем будет +3…+8 градусов.

В воскресенье станет еще холоднее. Ночью 20 октября будет −3…−8 градусов, днем температура на территории края будет балансировать в диапазоне −1…+4 градуса.

При этом ожидается сильный порывистый ветер.

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