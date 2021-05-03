Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 3 по 9 мая. Кому проявлять чудеса дипломатии и компромисса, кому — творчества, а кому просто «сидеть в своей раковине», мы узнавали у Андрея Асабаева , барнаульского астропсихолога с двадцатилетним стажем.

Грядущая неделя ждет от вас собранности и внимательности — при излишней рассеянности вы рискуете наломать дров. Экономьте силы и берегите свою нервную систему.

Овен

У Овнов наступает хороший период для перехода на новое место работы или вообще смены профессии. Подумайте о том, чем вы все время хотели, но никак не могли заняться, и вперед — к мечте!

Телец

Тельцам нужно разобраться с тем, чего они хотят от жизни. Как только у вас появится четкий план действий, жить станет легче.

Прогнозы. Астрология. pixabay.com

Близнецы

У Близнецов появятся силы, чтобы горы свернуть. Беритесь за все, что вам подвернется, и работайте с удовольствием. Полезно будет доделать дела, которые вы давным-давно отложили. Не бойтесь перенапрячь себя — вашей выносливости нет предела!

Рак

У Раков могут обостриться проблемы на личном фронте. Пора переходить от войны к перемирию. Отправьтесь к психологу или займитесь вместе каким-нибудь общим делом.

Лев

Львам на этой неделе захочется от всех убежать и уединиться, провести перезагрузку. Обязательно уделите себе хотя бы несколько часов. Прогуляйтесь, посмотрите на обновленную природу — и почувствуете большое облегчение.

Астрология. unsplash.com

Дева

Девы, ждите гениальных идей. Чтобы не забыть о всех своих задумках, не стесняйтесь предлагать их окружающим. Будьте смелыми — и добьетесь успеха.

Весы

Весов на этой неделе поджидает романтический сюрприз. Это может быть как поход в ресторан, так и обручальное кольцо — насколько он будет глобальным, зависит только от вас. Не упускайте свой шанс, будьте открытыми новым возможностям.

Скорпион

Скорпионам стоит провести время в своей скорлупе. Наступает не самый хороший период, в котором мир будет казаться искаженным, и в нем вы не сможете докопаться до истины. Будьте аккуратны в своих поступках.

Астрология , гороскоп. CC0

Стрелец

Стрельцов на этой неделе может увлечь какая-то утопическая идея. Не теряйте голову. Пусть вашим девизом на этой неделе будет «целесообразность и своевременность». Иначе вы рискуете потерять как время, так и деньги.

Козерог

Козероги на этой неделе будут склонны к тому, чтобы все преувеличивать и драматизировать. Постарайтесь найти везде позитивное зерно и, чтобы не утяжелять свою жизнь, относитесь ко всему попроще. Постарайтесь ограничить общение с пессимистами и нытиками.

Водолей

Водолеи на этой неделе проявят чудеса дипломатии и компромисса. Вы сможете примирить самых непримиримых врагов. Постарайтесь воспользоваться этим для прекращения ссор и затяжных конфликтов. Ваши слова смогут проникать в самое сердце, будут понятны и просты.

Галактики , заснятые телескопом Hubble hubblesite.org/

Рыбы

Рыбы на этой неделе могут неожиданно открыть в себе склонность к какой-то новой профессиональной сфере. Не сдерживайте себя и излишне не критикуйте, а с азартом и любопытством действуйте — и очень быстро получите результат.