«Будьте спонтанными и непредсказуемыми». Астрологический прогноз с 31 мая по 6 июня

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня. Кому задуматься о себе, кому — о работе, а кому — об отдыхе, мы узнали у Андрея Асабаева , барнаульского астропсихолога с более чем двадцатилетним стажем.

Эта неделя благоприятствует всем кто хочет завершить свои дела. Постарайтесь не тянуть резину, а распланировать все и поэтапно прийти к какому-то решению. Не оставляйте дела незаконченными.

Овен

Овны смогут задуматься о том, зачем они здесь. Философские мысли о самоопределении и самореализации будут занимать ваше внимание все время. Воспользуйтесь этим порывом и поразмышляйте о своем значении в этом мире.

Телец

Тельцы должны предпринять важное для вас и ваших близких решение. Подумайте, готовы ли к этой ответственности и последствиями, которые могут за этим последовать.

Близнецы

Близнецам очень сложно будет на этой неделе заставить себя работать. Вдохновите себя на дело. Или просто устройте себе перерыв и насладитесь отдыхом.

Звезды. unsplash.com

Рак

Ракам следует уделить больше внимания делам семейным. Если вам кажется, что все безоблачно, то поверьте — это не так. Скорее разберитесь с этим.

Лев

Львам на этой неделе могут помешать давние ссоры. Проявите максимум уважения и понимания к тем, кто, возможно, пострадал от вас или считает себя таковым. И просто продолжайте свой путь. Как говорится, собака лает, а караван идет.

Дева

Деве стоит позволить себе проявить чувства, которые давно находятся под запретом. Будьте более спонтанными и непредсказуемыми. Старайтесь меньше думать и больше чувствовать. И чувствовать только хорошее.

Весы

Весам нужно уделить больше внимания своим близким и родным. Вспомните, что вы пообещали, но не сделали до сих пор, откладывая в долгий ящик. Помните, что даже улыбка или приятное слово могут сделать больше, чем тысяча дел.

Мягкая игрушка. Чувства. Подарок. Свет. СС0

Скорпион

От Скорпионов потребуется умение сохранять самообладание в любой ситуации. А ситуаций предвидится немало. Достойный выход из каждой истории очень быстро даст вам приятные сюрпризы и бонусы.

Стрелец

Если Стрельцам захочется отдохнуть на этой неделе, то для этого наступает самое лучшее время. Дела будут разрешаться сами собой. От вас требуется лишь расслабиться и наблюдать за процессом, не мешая ему. Вспомните, какие книги не дочитали, фильмы и сериалы не посмотрели и действуйте!

Козерог

Если Козероги захотят что-то сказать на этой неделе, то они обязаны это сделать. Ваши мудрое и доброе слово поможет лучше всяких дел. Не стесняйтесь быть открытыми и услышанными. Кто-то давно нуждается в поддержке.

Водолей

Водолеям стоит следить за своим здоровьем и самочувствием на этой неделе. Эмоциональные и физические перегрузки вам противопоказаны. Будьте бережны к себе. Старайтесь делать только то, что хочется. И делать это с удовольствием.

Астрология. pixabay.com.

Рыбы

Рыбам стоит приглядеться к тому человеку, который находится рядом с вами. Является ли он тем человеком, который вам нужен? Может быть, вы выдаете желаемое за действительное и не видите происходящего?