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Жизнь

«Будьте спонтанными и непредсказуемыми». Астрологический прогноз с 31 мая по 6 июня

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня. Кому задуматься о себе, кому — о работе, а кому — об отдыхе, мы узнали у Андрея Асабаева, барнаульского астропсихолога с более чем двадцатилетним стажем.

Звезды.
Звезды.
unsplash.com

Эта неделя благоприятствует всем кто хочет завершить свои дела. Постарайтесь не тянуть резину, а распланировать все и поэтапно прийти к какому-то решению. Не оставляйте дела незаконченными.

Овен

Овны смогут задуматься о том, зачем они здесь. Философские мысли о самоопределении и самореализации будут занимать ваше внимание все время. Воспользуйтесь этим порывом и поразмышляйте о своем значении в этом мире.

Телец

Тельцы должны предпринять важное для вас и ваших близких решение. Подумайте, готовы ли к этой ответственности и последствиями, которые могут за этим последовать.

Близнецы

Близнецам очень сложно будет на этой неделе заставить себя работать. Вдохновите себя на дело. Или просто устройте себе перерыв и насладитесь отдыхом.

Звезды.
Звезды.
unsplash.com

Рак

Ракам следует уделить больше внимания делам семейным. Если вам кажется, что все безоблачно, то поверьте — это не так. Скорее разберитесь с этим.

Лев

Львам на этой неделе могут помешать давние ссоры. Проявите максимум уважения и понимания к тем, кто, возможно, пострадал от вас или считает себя таковым. И просто продолжайте свой путь. Как говорится, собака лает, а караван идет.

Дева

Деве стоит позволить себе проявить чувства, которые давно находятся под запретом. Будьте более спонтанными и непредсказуемыми. Старайтесь меньше думать и больше чувствовать. И чувствовать только хорошее.

Весы

Весам нужно уделить больше внимания своим близким и родным. Вспомните, что вы пообещали, но не сделали до сих пор, откладывая в долгий ящик. Помните, что даже улыбка или приятное слово могут сделать больше, чем тысяча дел.

Мягкая игрушка. Чувства. Подарок. Свет.
Мягкая игрушка. Чувства. Подарок. Свет.
СС0

Скорпион

От Скорпионов потребуется умение сохранять самообладание в любой ситуации. А ситуаций предвидится немало. Достойный выход из каждой истории очень быстро даст вам приятные сюрпризы и бонусы.

Стрелец

Если Стрельцам захочется отдохнуть на этой неделе, то для этого наступает самое лучшее время. Дела будут разрешаться сами собой. От вас требуется лишь расслабиться и наблюдать за процессом, не мешая ему. Вспомните, какие книги не дочитали, фильмы и сериалы не посмотрели и действуйте!

Козерог

Если Козероги захотят что-то сказать на этой неделе, то они обязаны это сделать. Ваши мудрое и доброе слово поможет лучше всяких дел. Не стесняйтесь быть открытыми и услышанными. Кто-то давно нуждается в поддержке.

Водолей

Водолеям стоит следить за своим здоровьем и самочувствием на этой неделе. Эмоциональные и физические перегрузки вам противопоказаны. Будьте бережны к себе. Старайтесь делать только то, что хочется. И делать это с удовольствием.

Астрология.
Астрология.
pixabay.com.

Рыбы

Рыбам стоит приглядеться к тому человеку, который находится рядом с вами. Является ли он тем человеком, который вам нужен? Может быть, вы выдаете желаемое за действительное и не видите происходящего?

Справка

Андрей Асабаев — астропсихолог с более чем двадцатилетним стажем, профессиональный астролог. Основатель первого в регионе центра ведической астрологии. Автор курсов по ведической астрологии и астропсихологии. Тренер духовного и личностного роста.

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