20 апреля
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Жизнь

«Будут еще анализироваться»: Томенко выслушал итоги социально-экономического развития Алтая в 2021 году

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел заседание, на котором итоги развития региона обсудили члены правительства края и руководители ведомств, сообщает краевое правительство.

Виктор Томенко на заседании правительства Алтайского края по итогам 2021 года.
Виктор Томенко на заседании правительства Алтайского края по итогам 2021 года.
altairegion22.ru. Фото: Антон Федотов.

Томенко отметил, что подведение итогов социально-экономического развития края за 2021 год — это начало работы по оценке достигнутых результатов за год.

«В разных форматах, на разных площадках с участием экспертов, представителей общественных организаций, объединений, политических партий все эти итоги будут еще анализироваться, им будет дана оценка. Это своего рода старт такой работы», — подчеркнул губернатор.

Министр экономического развития Анатолий Нагорнов доложил, что результатом стала положительная динамика. Большинство предприятий адаптировались к ограничениям в условиях пандемии, перенастроились и научились находить новые пути развития.

Заседание правительства Алтайского края по итогам 2021 года.
Заседание правительства Алтайского края по итогам 2021 года.
altairegion22.ru. Фото: Антон Федотов.

Этому, указал министр, способствовали благоприятная конъюнктура на внешних рынках и экспортные возможности, а также меры федеральной и региональной господдержки бизнеса и жителей региона, формирующие спрос на товары и услуги.

«Объем валового регионального продукта по итогам 2021 года оценивается в размере 770 миллиардов рублей, или 103% к 2020 году. В промышленном производстве уровень допандемийного 2019 года превышен на 2,8%, в сельском хозяйстве — на 14,4%, в строительстве — на 20,5%. Объем инвестиций в экономику региона составил 124,4 миллиарда рублей, в 2020 году — 122 миллиарда рублей», — рассказал Нагорнов.

Расходы бюджета на финансирование отраслей социальной сферы (образование, культура, здравоохранение, спорт, социальная политика) увеличились в 1,3 раза к уровню 2019 года. Удельный вес в общем объеме расходов — на уровне 2019 и 2020 годов.

Среднемесячная зарплата в 2021 году в крае выросла на 17,5% к уровню 2019 года (в реальном выражении на 5,1%) и составила 32 839 рублей.

Нагорнов подчеркнул, что экономика Алтайского края в 2021 году превзошла уровень доковидного 2019 года.

«Восстановилась до уровня 2019 года численность занятого населения. Достигнуты показатели национальных проектов. Выросли доходы консолидированного бюджета региона. На основе результатов социально-экономического развития в 2021 году сформированы и финансово подкреплены планы развития региона на текущий год», — уточнил министр.

Ранее сообщили, что Томенко 29 апреля представит перед депутатами краевого Заксобрания ежегодный отчет о деятельности правительства.

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