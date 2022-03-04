Томенко назвал первый шаг к обеспечению жителей Алтая качественной и своевременной медпомощью

Напомним, накануне в крае прошло заседание, на котором глава алтайского минздрава Дмитрий Попов сообщил, сколько врачей привлекут в регион за 1,5 млрд рублей.
Томенко, говоря о заседании, отметил, что в ходе совещания приняли План мероприятий по укомплектованию краевых медицинских организаций медицинскими кадрами.
«Все финансовые расходы обсуждались совместно с Минфином. Мы приняли решение выделить дополнительные средства из краевого бюджета на реализацию предложенных мероприятий. Но этого недостаточно. Два последних года работы в условиях пандемии продемонстрировали, что положение дел в здравоохранении определяет общий уровень качества жизни жителей Алтайского края. Обеспечение качественной и своевременной медпомощи — это базовое условие», — подчеркнул губернатор.
По мнению Томенко, следующий шаг, который необходимо сделать — это законодательное закрепление мероприятий Плана.
«Кадровую проблему в здравоохранении невозможно решить в течение одного-двух лет, поэтому сегодня наша задача — заложить основу, которая позволит укомплектовать медучреждения врачами и специалистами среднего звена. Будущий медицинский работник региона должен быть уверен, что трудоустраиваясь в наши больницы и поликлиники он сможет рассчитывать на поддержку, закрепленную законом о статусе медицинского работника Алтайского края», — указал глава региона.
Ранее сообщили, что Алтайский край получит более 1,2 млрд рублей на развитие здравоохранения в 2022 году.