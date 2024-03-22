Бухгалтера популярной авиакомпании подозревают в хищении 350 тыс. рублей

Женщину решили проверить после подозрений, что она отправила 350 тыс. рублей не родственникам погибших сотрудников, а своему знакомому, сообщает Mash Siberia.

Ранее она работала экономистом, где повышала свои навыки. После этого ей удалось переехать в Подмосковье и устроиться в «Аэрофлот».

Так в документах, которыми занималась бухгалтер, нашли несостыковку. Остатки заработанных денег, которые компания должна отправлять родственникам умерших сотрудников, отправились получателю в село под Новосибирском. Предположительно, получатель и бухгалтер знакомы.

В настоящее время в этом деле разбираются правоохранители.

Ранее сообщалось, что барнаулец умыкнул у коллеги портмоне и обручальное кольцо.

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