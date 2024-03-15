Пенсионер украл у друзей миллионы рублей и потратил их на аниматоров

В Таиланде пенсионер выманил у друзей миллионы бат и потратил их на женщин-аниматоров. Об этом сообщает The Thaiger.

В полицию обратился мужчина и рассказал, что 73-летний мужчина украл у него около 300 тыс. батов (776 тыс. рублей).

Он просил деньги под предлогом лечения тяжелобольного приемного сына. При этом он предоставил квитанции об оплате из больниц.

Пенсионер обещал вернуть деньги, когда выиграет суд. который должен принести ему много денег. Вскоре мужчина исчез и остался должен другу два млн батов (более пяти млн рублей).

Оказалось, что он занимал деньги и у других своих приятелей. А потратил их на представления двух артисток. Квитанции из больницы оказались поддельными.

Теперь пенсионеру грозит до 13 лет тюрьмы и штраф до 260 тыс. батов (664 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что в Барнауле задержали мужчину по подозрению в краже инструментов.

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