«Бук-М3» отбили условный воздушный налет в Алтайском крае

Зенитно-ракетные комплексы «Бук-М3» в Алтайском крае во время учения уничтожили высокоманевренные цели условного противника, сообщает « Интерфакс — Сибирь » со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

Условный противник планировал атаковать с воздуха с помощью ракетно-авиационного удара.

Военные совершили марш на штатной технике, развернули ЗРК «Бук-М3», обнаружили цели, взяли их на сопровождение и уничтожили электронными пусками.

«Отработка действий проходила в условиях интенсивного воздействия средств радиоэлектронной борьбы условного противника», — говорится в сообщении минобороны.

В учениях участвовало около 500 военнослужащих и более 20 единиц техники.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу обещал отправить военных в экспедиции на Алтай.