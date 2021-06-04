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Жизнь

«Бук-М3» отбили условный воздушный налет в Алтайском крае

Зенитно-ракетные комплексы «Бук-М3» в Алтайском крае во время учения уничтожили высокоманевренные цели условного противника, сообщает «Интерфакс — Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

Зенитный ракетный комплекс "Бук-М3".
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М3".
function.mil.ru

Условный противник планировал атаковать с воздуха с помощью ракетно-авиационного удара.

Военные совершили марш на штатной технике, развернули ЗРК «Бук-М3», обнаружили цели, взяли их на сопровождение и уничтожили электронными пусками.

«Отработка действий проходила в условиях интенсивного воздействия средств радиоэлектронной борьбы условного противника», — говорится в сообщении минобороны.

В учениях участвовало около 500 военнослужащих и более 20 единиц техники.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу обещал отправить военных в экспедиции на Алтай.

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