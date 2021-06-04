«Бук-М3» отбили условный воздушный налет в Алтайском крае

Условный противник планировал атаковать с воздуха с помощью ракетно-авиационного удара.
Военные совершили марш на штатной технике, развернули ЗРК «Бук-М3», обнаружили цели, взяли их на сопровождение и уничтожили электронными пусками.
«Отработка действий проходила в условиях интенсивного воздействия средств радиоэлектронной борьбы условного противника», — говорится в сообщении минобороны.
В учениях участвовало около 500 военнослужащих и более 20 единиц техники.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу обещал отправить военных в экспедиции на Алтай.