Бульдозер уехал, а собаки остались. После сноса кафе на сибирской трассе животные потеряли крышу

В Красноярском крае пять собак остались на трассе после сноса кафе, которое они всю жизнь охраняли, рассказали в паблике « Няшки-Потеряшки. Животные Красноярск ».

Проезжающие мимо водители сообщили, что собаки остались одни на трассе в тайге.

«На трассе Красноярск — Абакан (108 км от Красноярска) снесли кафе „Родничок“. Хозяева и работники уехали и оставили там умирать пять собак, которые жили там всю жизнь, кормились и выполняли свой долг», — рассказали в паблике.

После сообщения двух собак, по кличкам Бобик и Тобик, удалось поймать и пристроить в семью в Железногорске.

Осталось три собаки. Водители иногда подкармливают голодных животных, которые бегают возле «родного места».

Как уточняет «Проспект Мира», все три собаки уже в возрасте — будки или другого укрытия у них сейчас нет, чтобы пережить морозы.

«Рабочие на месте снесенного кафе сказали, что в течение года там появится новое заведение», — сообщила изданию автор поста о брошенных животных.

Ранее житель Бийска спас собаку, которую из машины выкинули на трассу, и заявил прежним хозяевам, что «их план не сработал».