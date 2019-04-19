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Жизнь

«Бунт на корабле»: старожилы Первого канала возмущены баснословными гонорарами для гостей

Сотрудники службы информации Первого канала предъявляют претензии к заместителю гендиректора Кириллу Клейменову и готовят «бунт». Причина — миллионные гонорары участников скандальных шоу и низкие зарплаты самих работников, пишут «Госновости».

Телевидение. Телевизор.
Телевидение. Телевизор.
СС0

Раздражение старожилов «первой кнопки» усиливают просочившиеся недавно сведения о гонорарах звезд скандальных ток-шоу.

Так, актриса Мария Шукшина сообщила, что ее дочь Аня получила четыре млн рублей всего за два съемочных дня в шоу, где она рассказывала о плохих взаимоотношениях в семье.

Самой Марии и ее маме Лидии Федосеевой-Шукшиной предлагали по пять млн рублей за съемочный день. Жене Армена Джигарханяна Цимбалюк — Романовской в разгар скандала заплатили за появление на программе 15 млн.

Профессионалы телевидения, по их утверждению, не получат таких денег даже за годы работы. При этом начальство себя не забывает. Сам Клейменов подписал закрытый контракт с каналом. Сумму никогда не разглашает.

Пока конфликт удается сохранять внутри коллектива, пишет ura.ru. Но не исключено, что в ближайшее время кто-то хлопнет дверью и тем самым «вытащит» конфликт наружу.

Известно, что гонорар спортивного комментатора Василия Уткина на Первом канале во время чемпионата мира по футболу в 2018 году составил 738 тыс. рублей, напоминает телеканал 360. Такую сумму он получил за один матч.

Ранее сообщалось, что руководителя Центра политических исследований стран Северной и Восточной Европы, доктора исторических наук Александра Сытина выгнали из студии передачи Первого канала «Время покажет».

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