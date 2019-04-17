Скандал-шоу на Первом канале: из студии выгнали доктора наук

При обсуждении пожара в Нотр-Даме участники ток-шоу затронули события пятилетней давности: в Доме профсоюзов в Одессе в мае 2014 года в результате пожара погибли 48 человек.
«Но вы сравнили пожар в важнейшей культурной ценности Европы и, скажем так, ликвидацию малоценного человеческого материала в Одессе 2 мая 2014 года», — сказал доктор наук Александр Сытин.
За эти слова ведущий передачи и выдворил историка: у него отняли микрофон, после этого в эфире началась настоящая свара. Фрагмент с участием эксперта «Первый канал» опубликовал на YouTube.
Во время пожара в Нота-Дам де Пари обрушились шпиль и часы собора, сгорела крыша. Пострадали двое полицейских и один пожарный.