Бургер по-губернаторски: директор ресторана пригласил Томенко на дегустацию нашумевшего блюда

Ровно месяц назад меню барнаульского ресторана BUFFALO пополнилось « Губернаторским бургером ». Новое блюдо было названо в честь избранного губернатора Алтайского края Виктора Томенко и судя по отзывам в средствах массовой информации и социальных сетях привлекло внимание не только жителей Барнаула, но и представителей других сибирских городов. Как сообщили в кафе быстрого питания, всего за этот период было приготовлено более 700 именных бургеров.

Евгений Ноздрачев,

директор по развитию BUFFALO:

Новое блюдо вызвало здоровый интерес у наших посетителей и в настоящее время «Губернаторский бургер» — один из самых популярных в нашем заведении. После запуска информационной кампании к нам за комментариями обратились представители многих российских СМИ из Новосибирской и Кемеровской областей, Красноярского края и других регионов. Бургер останется в меню до тех пор, пока на него будет спрос. Принимая во внимание высокую занятость Виктора Петровича, приглашаю главу региона и членов правительства Алтайского края лично принять участие в дегустации «Губернаторского бургера». Уверен, что алтайский фаст-фуд пришелся бы по вкусу руководителю края.

Напомним, что «Губернаторский бургер» готовят исключительно из продуктов, которые выпускают предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайского края. В его составе: чесночная булочка собственного производства, котлета из куриного филе, овощи и эксклюзивный деревенский соус.

Предприятия общественного питания многих странах практикуют позиционирование новых кулинарных шедевров с политическими деятелями. Одним из последних примеров может стать блюдо, приготовленное летом этого года в Хельсинки в честь встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Закуска представляла собой длинную булку, в которую вложены котлета, мясо дикого животного, а также сосиска-гриль и куриное яйцо, добавить к этому можно различные приправы и соусы.